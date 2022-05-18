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麥當勞沒薯條肯德基沒蛋撻！他秒關注台鐵　創意接龍笑翻

▲麥當勞薯條缺貨，肯德基又宣布與蛋撻「劃清界線」，重症醫直呼是本日最震驚，更秒問台鐵「還有賣便當吧？」讓網友笑翻。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）
▲麥當勞薯條缺貨，肯德基又宣布與蛋撻「劃清界線」，重症醫直呼是本日最震驚，更秒問台鐵「還有賣便當吧？」讓網友笑翻。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 18:34:49

麥當勞日前宣布薯條缺貨，將暫時停止供應，預計最快5月20號起恢復正常。而肯德基今（18）日也拋出將與蛋撻「劃清界線」的震撼彈，揚言不賣蛋撻了，引發老饕們哀鴻遍野。對此，重症醫陳志金立即在個人臉書發文點名台鐵「便當還有賣吧？」讓網友笑翻，在留言區引發創意接龍大賽。

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▲肯德基宣布要與蛋撻劃分界限。（圖／翻攝自肯德基臉書）
▲肯德基宣布要與蛋撻劃分界限。（圖／翻攝自肯德基臉書）
陳志金醫師笑稱，「～本日最震驚～麥當勞不賣薯條，肯德基不賣蛋塔（撻），台鐵便當還有賣吧？」將台鐵便當與麥當勞薯條、肯德基蛋撻並列為國民美食，聯想力獲得許多網友認同，貼文一發布就引發熱議。

許多饕客們更是在留意區玩起創意接龍，「拿波里會不會不賣炸雞」、「頂呱呱不賣呱呱包、漢堡王不賣華堡」、「心情正如7-11不賣星冰樂時一般錯愕」、「保險公司也不賣保險了啊」、「摩斯漢堡沒有紅茶」、「IKEA不賣肉丸」。

還有網友把焦點放在台鐵上，「台鐵便當有賣，但是火車不開」、「台鐵賣便當，不開火車」、「也許台鐵便當之後就不賣車票」。

不過肯德基其實並沒有明確說明不賣蛋撻，只說要等5／23發表重大聲明，並預告是「非常令人出乎意料的消息宣佈」，但沒有透露其他細節，愛好蛋撻的消費者也只能屆時等候最新消息了。（編輯：倪浩軒）

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