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又點名中國！Omicron害清零難持續　譚德塞：病毒恐變異

▲世界衛生組織秘書長譚德塞於17日記者會上，再度向中國示警，稱清零政策無法持續。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生組織秘書長譚德塞於17日記者會上，再度向中國示警，稱清零政策無法持續。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-18 19:02:472022-05-18 19:14:42

面對新冠肺炎疫情，中國當局採取強硬「清零」政策，堅稱完全「躺平」將導致150萬人死亡；世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞17日二度點名中國，示警中國想要清零的策略無法持續，然而上週譚德塞才發表類似言論，聯合國官方微博卻慘遭刪文，更招來中國的尖銳批評反彈。

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世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日在日內瓦的記者會上提到北韓與中國的疫情現況，他指出自從新冠病毒在2019年在中國首次發現以來，病毒株已經發生顯著變化，如今Omicron變異株具有高傳染力特質，對付2年前武漢病毒株的清零政策無法持續「人們已經更了解病毒也有了更好的應對工具－例如疫苗，這就是為什麼處理病毒的方法應該與疫情剛開始時不同」。

譚德塞透露，WHO曾多次針對中國防疫策略提出建議，但「考慮到他們的政策選擇」，各國究竟要採取何種防疫政策，仍取決於各國自行決定；此外他也提到北韓疫情，指出病毒在未接種疫苗人口中高度傳播，恐怕會增加形成新種變異病毒株的風險，WHO正試圖說服北韓開始施打疫苗。

這是譚德塞自疫情全球爆發以來，第二次公開點名中國的防疫政策，上週他也提醒過清零政策的不可行，結果卻遭到官媒前環球時報總編胡錫進發文批評，就連聯合國官方微博發布譚德塞的評論也遭到刪文處理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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