推特變前任？馬斯克大讚微信「好用」 中網友：要買了嗎
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前提出以440億美元收購推特，但推特的虛假及垃圾帳戶問題尚未處理，因此暫時擱置了收購案。馬斯克近日出席一場活動時，大力稱讚中國騰訊旗下通訊軟件「微信」，稱微信功能強大，什麼都能做到，也沒有垃圾訊息，除了中國之外，國外沒有一款社群平台能媲美微信。
綜合媒體報導，馬斯克16日在邁阿密舉辦的 All-In 峰會上，就美國經濟、推特收購案等諸多時事話題發表觀點，其中他以微信做舉例時，大讚微信功能強大齊全，就是像是把推特加PayPal支付，再加其它功能融為一體的應用程式，且介面很棒，若身在中國，基本上是依賴微信生活。
馬斯克又稱，在中國以外並沒有像微信般的應用程式，而此等應用程式很有用，沒有垃圾訊息，用戶可發表評論、發布影片，內容創作者還可以獲收入分成。
他強調，「需要有這樣的產品存在」，可以重新做一個新產品，可以是一個新產品，但不一定要由推特來完成，「但需要以某種方式發生改變」。馬斯克指出，「重點是進行討論，一旦獲得了高度的信任，引入支付功能，不管是加密貨幣還是法定貨幣，都很有意義。」
馬斯克對微信的賞識言論一出，隨即引發中國網友討論，有網友表示「傳下去：馬斯克要收購騰訊」、「馬斯克什麼時候收購微信」、「這個信號是不是預示著馬斯克準備全資收購微信，不知道騰訊會不會放手呢？」。此外也有人指出，可能馬斯克「想要把推特變成微信」。