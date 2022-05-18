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確診喉嚨痛吃冰淇淋、布丁？　營養師列「１物」舒緩還能殺菌

確診喉嚨痛吃冰淇淋、布丁？　營養師列「１物」舒緩還能殺菌
確診喉嚨痛吃冰淇淋、布丁？　營養師列「１物」舒緩還能殺菌

健康醫療網

2022-05-18 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】目前台灣每日確診人數仍持續攀升，新冠肺炎病毒就在我們身邊，每個人都有被感染的可能。倘若真的確診，衛生福利部南投醫院呼籲民眾別慌張，大部分的感染者無明顯症狀或症狀輕微，隔離期間多休息即可自行康復，而營養師也為出現輕微症狀的患者提供飲食建議，補充營養並降低不適感。

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確診似類感冒　首重飲食均衡

omicron確診患者可能會出現鼻塞、咳嗽、流鼻水等症狀，有部分的患者表示喉嚨疼痛難耐，甚至痛到無法進食。南投醫院營養師黃淑敏表示，除了止咳化痰及止痛藥物以外，足夠的營養補充可以提升免疫，讓疾病恢復較快。飲食可多選擇清涼且軟質的食物攝取。軟質食物可依照六大類食物挑選（全榖雜糧、魚肉蛋肉類、蔬菜類、水果、油脂與堅果種子類、乳品類），並將食物煮軟，待食物稍微涼了之後再食用，以避免過燙刺激喉嚨。

這些維生素要吃到　提升免疫力

黃淑敏營養師表示，除了均衡飲食，還可以挑選富含維生素B、A及C的食物幫助傷口癒合及提升免疫。維生素B群含量較多的食物有全榖雜糧、豬肝、牛奶、雞蛋、魚類。維生素A含量較多的食物有肝臟、蛋黃、奶類、胡蘿蔔、深綠色蔬菜。維生素C則多存在蔬菜及水果中如芭樂、奇異果、深綠色蔬菜中。

甜食促使生痰更多　攝取完整維生素

許多民眾因為喉嚨疼痛，選擇冰淇淋或布丁等冰涼滑順食物緩解不適。但黃淑敏營養師也建議，若是咳嗽嚴重者，請避免吃太多甜食及辛辣食物。因為甜食會造成口乾，反而更容易引起咳嗽，此外，辛辣食物會刺激傷口加速疼痛。

黃淑敏營養師表示，可以適量喝些綠茶，因為綠茶裡的兒茶素有抗菌的功效，若是兒童，也可以給予冰涼的牛奶幫助喉嚨的不適；對抗病毒除了勤洗手、戴口罩之外，足夠的營養補充絕對是重要的。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53774

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