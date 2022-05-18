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金曲入圍／朱海君尬黃妃搶歌后　賴慧如收喜訊竟崩潰痛哭

▲朱海君（左起）、賴慧如、張涵雅、黃妃等人叩關台語歌后。（圖／NOWnews資料照、時代創藝提供、華特提供、好痛音樂提供）
▲朱海君（左起）、賴慧如、張涵雅、黃妃等人叩關台語歌后。（圖／NOWnews資料照、時代創藝提供、華特提供、好痛音樂提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-05-18 20:46:14

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋登場，金曲獎入圍名單記者會於今（18）日在台北舉行，入圍「最佳台語女歌手」的有朱海君、黃妃、賴慧如、江惠儀、張涵雅。

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朱海君擔任今天公布入圍的揭獎人，親自看見入圍名單有自己的名字，感到很新奇，她笑說：「以往都是錄影中得知自己入圍的消息，這一次第一次擔任揭獎嘉賓，從自己口中說出自己的名字，難以形容帶緊張感，也很開心能夠再度入圍金曲。」

▲朱海君入圍第33屆金曲獎最佳台語女歌手獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.18）
▲朱海君入圍第33屆金曲獎最佳台語女歌手獎。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.18）
黃妃去年擦肩台語歌后寶座，今年再度捲土重來，以專輯《無閂》叩關本屆台語歌后，引人注意的是，今年是她第10度入圍、更曾奪下2座歌后寶座，得知入圍消息，黃妃表示：「很開心！金曲33在自己的家鄉高雄舉辦別具意義，對得獎就是保持著平常心，其他入圍者的專輯我也很喜歡。」她更喊話：「希望有機會在家鄉再拿座金曲獎回家！」

▲黃妃已經第10度入圍金曲獎台語女歌手。（圖／華特唱片提供）
▲黃妃已經第10度入圍金曲獎台語女歌手。（圖／華特唱片提供）
有著火辣身材的賴慧如，首度入圍金曲獎，金曲入圍記者會時，她正在錄影《綜藝大集合》，所以沒有同步收看轉播，錄影中場休息時，回到休息室發現手機訊息爆炸，一點開全是恭喜訊息，馬上噴淚，直接爆哭，現場一起錄影的藝人也第一時間送上祝福，她邊哭邊表示：「腦筋真的一片空白，我從來沒想過金曲獎會跟我有關。」

▲賴慧如得知入圍喜訊隨即痛哭。（圖／時代創藝提供）
▲賴慧如得知入圍喜訊隨即痛哭。（圖／時代創藝提供）
張涵雅表示，今年因為疫情的關係，孩子沒有上學，知道今天要公布金曲獎，其實也是有些忐忑不安，乾脆索性帶著孩子就到山上走走，所以老公今年也沒有陪在身邊一起看入圍名單，但他一個月前就開始很緊張很焦慮，一直問「公佈時間出來了嗎」、「今年機會大不大」、「今年有哪些人肯定這張專輯」種種問題，問到她快要去廟裡擲筊問神明了！但她也感激評審、前輩和各位好朋友的鼓勵，「第六次入圍已是我人生的金氏紀錄，我很感恩！」

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