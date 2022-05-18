金曲入圍／朱海君尬黃妃搶歌后　賴慧如收喜訊竟崩潰痛哭

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黃妃去年擦肩台語歌后寶座，今年再度捲土重來，以專輯《無閂》叩關本屆台語歌后，引人注意的是，今年是她第10度入圍、更曾奪下2座歌后寶座，得知入圍消息，黃妃表示：「很開心！金曲33在自己的家鄉高雄舉辦別具意義，對得獎就是保持著平常心，其他入圍者的專輯我也很喜歡。」她更喊話：「希望有機會在家鄉再拿座金曲獎回家！」
有著火辣身材的賴慧如，首度入圍金曲獎，金曲入圍記者會時，她正在錄影《綜藝大集合》，所以沒有同步收看轉播，錄影中場休息時，回到休息室發現手機訊息爆炸，一點開全是恭喜訊息，馬上噴淚，直接爆哭，現場一起錄影的藝人也第一時間送上祝福，她邊哭邊表示：「腦筋真的一片空白，我從來沒想過金曲獎會跟我有關。」
張涵雅表示，今年因為疫情的關係，孩子沒有上學，知道今天要公布金曲獎，其實也是有些忐忑不安，乾脆索性帶著孩子就到山上走走，所以老公今年也沒有陪在身邊一起看入圍名單，但他一個月前就開始很緊張很焦慮，一直問「公佈時間出來了嗎」、「今年機會大不大」、「今年有哪些人肯定這張專輯」種種問題，問到她快要去廟裡擲筊問神明了！但她也感激評審、前輩和各位好朋友的鼓勵，「第六次入圍已是我人生的金氏紀錄，我很感恩！」