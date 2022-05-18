清景麟深耕生活美學 「食農共好」攜手校園推動環境教育
來自高雄的清景麟建築團隊今（18）日與崇明國小攜手合作，於巴克禮紀念公園內舉辦了一場以「食農共好」為主軸的多項裝置藝術展，攜手建構校園有機農場美學空間，增添藝術與多媒體元素，帶領師生學習種植、環保、營養教學等食農教育，同時追求符合聯合國SDGs17項指標中零飢餓指標，讓學生化身農夫體驗春耕夏耘秋收冬藏，感知蔬果生命時序，感受來自土地的生命力。
清景麟建築團隊董事長同時也是清景麟教育基金會董事長林聰麟表示，建築團隊成立初衷在於傳遞美好生活，將生活的溫度寫進每一棟建築作品中，集團除徹底落實土地環境保護與永續城鄉發展，另於2017年成立清景麟教育基金會，依循聯合國永續發展目標執行企業社會責任(CSR) ，將永續公益內化為企業文化，並積極在社區、在校園推動藝術美學，企圖打造畫龍點睛的永續藝術品，也因此在基金會努力推動下，催生這場「食農共好‧新美學計畫」的誕生。
台南崇明國小校長王海秀表示，學校致力於耕耘永續環境教育，多方爭取公私部門的各項計畫，跨界、跨域注入產官學各種資源，師生們以巴克禮紀念公園、蟲鳴農趣有機農園為學習場域，多年來進行各項國際化的專案課程。本次「食農共好‧新美學計畫」沈浸式展覽，是食農共好計劃的開端，展區內兩座裝置藝術為竹編藝術家陳詠笙及李冠霆共同打造的「瓜棚」，涵納農作物、耕具、藝術與學童的創意，如同土地蘊藏著豐碩生命力與人們的記憶，透過竹編、彩繪的方式，點綴校園有機農田，孩子們與多位藝術家的共好創作也將在農園永續展出。
林聰麟說，清景麟不僅要留下美感與質感兼具的建築，更希望創造「利他共好」的人文厚度，希望透過每一年不同的主題，帶領師生共同學習珍惜土地資源、建構美學空間、探討食安與剩食議題，培養學生成為親近土地、珍惜資源、富有美感與關心永續議題的世界公民，與世界接軌。