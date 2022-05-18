realme narzo 50 Pro在台開賣 萬元有找親民版電競手機
以性價比搶攻市場的realme，去年6月首度引進中階手機narzo系列，今年再拉高產品線定位，將觸手延伸至中高階市場，帶來narzo系列首款5G新成員，也是台灣首次引進的narzo Pro機款–realme narzo 50 Pro，搭載聯發科天璣920處理器和VC水冷散熱，獲電競戰隊MAD Team選手超值好評認可。推出狂放黑和狂放藍雙色， 8+128GB，售價9,499元，於5/20早上10點開賣，5/23前推出首賣優惠，特價8,788元。
realme首次將搭載於萬元以上的聯發科天璣920處理器下放於realme narzo 50 Pro中，不單提升遊戲性能更進一步延長電池續航，同步帶來更高更穩的遊戲幀率，搭配90Hz SuperAMOLED 螢幕。同時為確保用戶在手遊打怪或飆速等關鍵時刻不因手機過熱而被迫中斷，配備五重VC水冷散熱系統，100%覆蓋熱源，使核心溫度最高降低10˚C。
為打造萬元內超值遊戲機，realme narzo 50 Pro具備5000mAh超大電量，支援33W Dart閃充，31分鐘就能充滿50%電量。採用新型X軸線性馬達，使觸感反饋更加逼真。音質則通過Dolby Atmos 和Hi-Res雙認證，無論是手遊、追劇或聽音樂都能擁有環繞音效的聽覺享受。算是入門體驗的電競手機的選擇。