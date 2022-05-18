名家論壇》錢震宇／謝謝陳時中讓我們不再相信政府

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前幾天又有一名基隆的2歲男童確診新冠病毒，13日晚間發燒高達42.4度送至部立基隆醫院，醫師懷疑是病毒性腦炎建議轉院，衛生局協調多家醫院都沒有病床，最後轉至台北榮總救治仍不治。又是一起令人遺憾的悲劇，同樣的是家屬遵循政府的協調機制，詢問到後來延誤時間發生悲劇。
疫情發展之初，各家產險公司陸續推出防疫險，是因為政府大內宣說防疫成績亮眼，當時政府自稱是防疫模範生，持續清零政策，這也使得產險公司評估防疫險的風險性，金管會也予以核准，畢竟政府是要減緩疫情，民眾也不想確診。誰知道，蔡政府突然髮夾彎說要與病毒共存，沒有緩衝、也沒有配套作法，快篩、口服藥、疫苗沒有一樣是充足的。
這下產險公司傻眼了，因為政府控制不住疫情，所以等於半放棄的讓確診數激增。立委高嘉瑜爆料，依據2020年5月19日「法定傳染病防疫商品相關議題」會議紀錄，證明業者是在金管會保險局要求下研議開賣防疫保單。雖說業者有風險評估責任，但政府作為主管機關，有沒有在政策改變前找業者協商？還是先做了決定才讓業者知道！這中間金管會明顯失職，更不用說後來還幫產險業者說話。
政策亂，隔離政策更亂。隔離政策一日數變，從最早的3+11、5+9到後來確診者的10+7再變成現在的7+7、密切接觸者從原本的同辦公室、同教室、或足跡重疊者，一下變成同住家人，原本3+4更變成只要打了三劑疫苗就可以變成0+7。0+7是什麼概念，就是你跟確診者密切接觸後，只要快篩陰就可以正常上班、外出購物，基本上就不用居家照護了，那之前遵守政府規定居家隔離、居家照護的人，又是為什麼？如果疫情是更嚴重，為甚麼反而不用居家照護。
同樣的，這波疫情侵襲兒童最力，最要緊的兒童疫苗卻是最後才開打，一開始政府用縮減莫德納疫苗的劑量給兒童，說是經過專家會議通過，但引起許多家長擔憂副作用，然後都已經開始施打了，才說BNT的兒童疫苗進來了，不少已經打了莫德納的家長快暈倒，要抽單已經來不及。
陳時中說，小孩子打疫苗尊重家長的意願，要在很安心的情況下再施打。這不是廢話嗎？就是因為不安心，家長才對兒童疫苗產生憂慮，才對你政府未訂立明確規範懷疑。這明明是政府的職責，應該優先採購兒童疫苗而且規範清清楚楚，怎麼到最後變成家長自己要去承擔，人民要你這政府幹嘛！
蔡政府一開始還宣傳今年疫情可望趨緩，三四月會放寬防疫、七月就可以開放國境，餐飲業、旅遊業者殷殷企盼，結果等到的是，確診數不斷暴增、黑數太多、政府資訊不清、醫療量能也緊繃，導致民眾因為確診或防疫不敢內用，減少外出。試問，餐廳、飯店、旅行社業者哪個不是相信政府而堅持下去，走到現在看到的是甚麼？
一個個信任政府的悲慘下場、一個個遵守規定的負面效應，就在疫情逐漸高峰的此刻屢見不鮮。蔡政府每次都叫人民相信政府，配合防疫，配合到最後民眾連家人的命都丟了，然後聽政府的話還領不到保險，搞不好連工作都丟了。遵守政府的規定，竟然把人民帶往更差的方向走，真的可憐啊！
「信任是政府施政的基礎」。當人民不再信任政府的作為時，需要自力救濟的時候，就是執政崩壞的開始，而疫情只是讓大家看得更清楚而已。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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