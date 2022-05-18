在北韓也能用Line！「21意外point」曝：自己就可以過去

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01. 進入朝鮮，可以自己聯繫朝鮮在地旅行社，自己組團就可以過去。
02. 進出朝鮮海關，只會驗你的中華民國護照與簽證，不會驗你的台胞證。
03. 住朝鮮的飯店，不必給清潔人員小費。
04. 朝鮮的糧食產量高於南朝鮮約100萬噸 (2017年數據)。
05. 蘋果跟三星的手機都可以帶進去朝鮮。
06. 朝鮮民眾對兩岸歷史發展的理解程度高於多數人的認知，他們普遍知道1949年蔣介石逃去台灣的事情。
07. 朝鮮國內並不禁止美國卡通節目與卡通偶像。
08. 朝鮮並不承認以色列這個國家的存在。
09. 冷戰時期社會主義陣營的戰爭，朝鮮人民軍幾乎都有派人參加。
10. 朝鮮中央動物園裡面的某隻猩猩會抽菸。
11. 朝鮮國民能收看歐洲舉辦的足球賽事。
12. 大同江二號啤酒的口味與台啤18天生啤酒極為相似。
13. 朝鮮境內有基督教教堂、東正教教堂與伊斯蘭清真寺。
14. 日本目前仍住有近三萬名持有朝鮮國籍的公民。
15. 朝鮮計程車的起跳價是2美金。
16. 朝鮮貨幣的標價有兩種計價方式。
17. 在朝鮮仍然能使用line與臉書，只是花費很貴而已。
18. 朝鮮的紀年與中華民國的紀年是相同的。ex.民國111年 = 主體111年
19. 朝鮮勞動黨黨慶與中華民國國慶是同一天，都是10月10日。
20. 平壤順安國際機場的馬桶是HCG的。
21. 朝鮮你一個人也可以去。
貼文一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說「有幾個真的意外」、「疫情結束後想去觀光」、「謝謝小編提供這些消息，很有幫助」、「希望疫情早點結束，也希望朝鮮人民可以順利挺過這波疫情」。而網友最關心的一人自由行旅遊部分，小編也補充解釋「自由行是無法的，但是可以自己安排行程，交給朝鮮旅行社核准後，按照這個行程走」。（編輯：倪浩軒）