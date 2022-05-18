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雙劍麥森300周年　「雙劍無雙瓷器瑰寶」特展高雄登場

▲「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展，於高雄漢來飯店1樓Event Hall展出。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.18）
▲「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展，於高雄漢來飯店1樓Event Hall展出。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.18）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-05-18 21:36:50

邁過四個世紀的麥森瓷工坊自1722年起，每件麥森瓷器都有手工繪製的釉下鈷藍色雙劍標誌，今年正逢藍色交叉雙劍標誌滿300周年，麥森MEISSEN瓷器總代理國裕精品特別舉辦「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展，即日起至5月24日於高雄漢來飯店1樓Event Hall展出。

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▲「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展，展出麥森大師們一系列美麗精采的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.18）
▲「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展，展出麥森大師們一系列美麗精采的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.18）
國裕精品執行董事欒慎寰表示，麥森瓷器手工繪製的釉下鈷藍色雙劍標誌，源自薩克森選侯佩劍，也是其盾徽上之標記，代表的是奧古斯特大帝本人美好之品味，同時也意味麥森品質的保證，這個偉大的標誌見證了麥森瓷器300多年的風光，更是全球收藏家爭相典藏的珍寶。

▲麥森MEISSEN瓷器總代理國裕精品舉辦「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.18）
▲麥森MEISSEN瓷器總代理國裕精品舉辦「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.18）
全球在疫情籠罩下，麥森大師們依然在2022年創造一系列美麗精采的作品，「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展中，《春光花自濃》花瓶，史蒂芬‧米柯奇以黃金表達陽光的絢麗，這座高達102公分的碩大花瓶，窯燒與彩繪十分困難，亦更顯珍貴。另一件《春山鳥囀》花瓶，洛可・罕米傑模擬一位成功者的視角，厚重的窗簾與豐盛的瓜果，象徵富足與無憂；一對幸福的鸚鵡正以鳥喙示愛，整只花瓶充滿溫馨而愉悅的氛圍，渾圓的線條猶如賦予愛、幸福、財富與和諧的寶箱。

▲「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展，展出麥森大師們一系列美麗精采的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.18）
▲「2022雙劍麥森―雙劍無雙瓷器瑰寶」特展，展出麥森大師們一系列美麗精采的作品。（圖／記者陳美嘉攝，2022.05.18）
《雙護衛艦》壁畫，畫面上在前方徘徊的是建於1655年的法國海軍戰艦「大力神」號，後方是由法國將軍德拉法耶特侯爵擔任船長，建造於18世紀的戰艦，麥森畫家馬緹娜‧茨爾將這段戰艦兼貿易船的珍貴歷史，藉由壁畫記錄下來。《流水人家》壁畫，戴勒夫‧瑞特大師是麥森瓷工坊最核心的藝術精品部門的一員，他對大自然與野生動物極為投入，寫實細膩的工筆畫功夫，在這幅「流水人家」壁畫倍顯突出。

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