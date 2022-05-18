COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

孟耿如待產遭疑棄養毛孩　黃子佼親發文澄清護妻：別誤會

▲黃子佼（左）、孟耿如（右）正等待女兒「黃玉米」出生，孟耿如暫別愛犬被誤會是棄養，黃子佼親上火線發文澄清。（圖 / 黃子佼臉書）
▲黃子佼（左）、孟耿如（右）正等待女兒「黃玉米」出生，孟耿如暫別愛犬被誤會是棄養，黃子佼親上火線發文澄清。（圖 / 黃子佼臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 22:44:50

黃子佼和小19歲的女星孟耿如愛情長跑7年、結婚2年，去年傳出懷孕喜訊，如今兩人的女兒「黃玉米」即將誕生，不料孟耿如日前分享待產心情時，提到暫時不讓愛犬Yabi住在家裡，遭網友誤以為是棄養，引發爭論。黃子佼除了在孟耿如臉書底下留言，更在自己的粉專發長文替愛妻澄清，要網友不要誤會，護妻之情溢於言表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲孟耿如待產中。（圖／翻攝黃子佼臉書）
▲孟耿如待產中。（圖／翻攝黃子佼臉書）
孟耿如日前發文分享自己與愛犬的合照，並感性透露為了寶寶安全要暫時先分開，並寫下「想到之後不能常看到他，就覺得想念」。

貼文發出後引發部分網友質疑孟耿如棄養毛孩，在留言引發爭論，甚至有激動批評孟耿如的言論。黃子佼不僅跳出來在留言區澄清，更在個人粉專發出長文解釋，「那天孕婦只是表達感性，結果留言區來了幾個人相對激動不理解的發言，太太就只是笑笑的帶過，但我寫了好多去做說明」。

黃子佼表示，「愛狗已是我的標籤之一，日常分享也從來沒少過，真的不必懷疑他被拋下。」黃子佼解釋，「我家裡目前長住的寵物只有新聞報導過的爬蟲，狗兒子偶爾才會來我家。十多年來都是住在孟家，包括交往前耿如搬出去，狗狗也一直都是孟媽顧。懷孕後確實比較少來了，以前也是一個月一次吧，包括乾女兒小花也少了，但這幾個月我們想他們，有帶Yabi去貓空玩，期間也依然來住了幾天，或耿如會回娘家看看他」。

黃子佼強調從頭到尾不存在棄養，「新手媽媽有她的感嘆，畢竟顧孩子也非常困難，心思肯定無法隨時切換，不像以前那樣說走就走，或很難不時接來住幾天，像過往那樣都睡在一起。先讓孕媽媽開心的順產，我倆要備戰學習帶孩子，但仍會掛念狗兒子無誤」。

黃子佼也解釋自己沒有怪網友，直言孟耿如的初版文字很簡約，「發言者一定是剛巧路過，應該沒有長期關注我們，誤認感性的耿如要棄狗」。黃子佼最後不禁感慨，「現代人人都已是自媒體，現在人人都是偵探判官，現在人人都能說點啥了，好處是沒有了層層關卡，關愛與資訊量都變多了，善用者可以得到正能量，但誤會與爭議也變多了，誤用者釋放製造負能量。現代好？還是古代好？總之先理解再寫比較好，或把話說清楚才發文吧」。（編輯：倪浩軒）


金賽綸爆酒駕！「1舉動」網友全炸鍋：別想再回來演藝圈

楊繡惠白雲和平分手！海巡署貼文超有梗　釣出本尊親回應

遺囑符「3條件」就有效！律師揭10冷知識：保證surprise

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀