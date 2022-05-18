孟耿如待產遭疑棄養毛孩　黃子佼親發文澄清護妻：別誤會

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貼文發出後引發部分網友質疑孟耿如棄養毛孩，在留言引發爭論，甚至有激動批評孟耿如的言論。黃子佼不僅跳出來在留言區澄清，更在個人粉專發出長文解釋，「那天孕婦只是表達感性，結果留言區來了幾個人相對激動不理解的發言，太太就只是笑笑的帶過，但我寫了好多去做說明」。
黃子佼表示，「愛狗已是我的標籤之一，日常分享也從來沒少過，真的不必懷疑他被拋下。」黃子佼解釋，「我家裡目前長住的寵物只有新聞報導過的爬蟲，狗兒子偶爾才會來我家。十多年來都是住在孟家，包括交往前耿如搬出去，狗狗也一直都是孟媽顧。懷孕後確實比較少來了，以前也是一個月一次吧，包括乾女兒小花也少了，但這幾個月我們想他們，有帶Yabi去貓空玩，期間也依然來住了幾天，或耿如會回娘家看看他」。
黃子佼強調從頭到尾不存在棄養，「新手媽媽有她的感嘆，畢竟顧孩子也非常困難，心思肯定無法隨時切換，不像以前那樣說走就走，或很難不時接來住幾天，像過往那樣都睡在一起。先讓孕媽媽開心的順產，我倆要備戰學習帶孩子，但仍會掛念狗兒子無誤」。
黃子佼也解釋自己沒有怪網友，直言孟耿如的初版文字很簡約，「發言者一定是剛巧路過，應該沒有長期關注我們，誤認感性的耿如要棄狗」。黃子佼最後不禁感慨，「現代人人都已是自媒體，現在人人都是偵探判官，現在人人都能說點啥了，好處是沒有了層層關卡，關愛與資訊量都變多了，善用者可以得到正能量，但誤會與爭議也變多了，誤用者釋放製造負能量。現代好？還是古代好？總之先理解再寫比較好，或把話說清楚才發文吧」。（編輯：倪浩軒）