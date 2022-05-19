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「你可能偷偷被賣掉了？」蘋果新廣告強打4大隱私權功能

▲Apple今(19)日推出了一支新廣告，希望藉此提醒用戶隱私的重要性。(圖／官方提供)
▲Apple今(19)日推出了一支新廣告，希望藉此提醒用戶隱私的重要性。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-19 00:03:00

蘋果（Apple）今(19)日推出了一支提醒用戶隱私相關的廣告。廣告內女主角，突然間發現自己的資料被引用甚至拿去拍賣，這樣的畫面透過影片看起很震撼，但其實就是我們瀏覽網路很經常的遇到的情況，蘋果希望藉由廣告提高大眾對於資料跟數據的安全提醒，同時也提供相關隱私保護的功能，讓用戶能更放心地使用各項功能。

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▲App 隱私權報告。(圖／官方提供)
▲廣告中誇張地把個人足跡、郵件等放上拍賣會場競標，有點誇飾，但的確是有可能發生在我們生活中的事情。(圖／官方提供)
蘋果指出，過去十年，一個龐大且不透明的產業不斷地在累積大量的個人資料。這個複雜的生態系由網站、Apps、社群媒體、資料中介商和科技公司組成，在線上線下追蹤使用者以獲取他們的個人資料。這些資料被拼湊組合在一起，被分享被實時拍賣，餵養一個年收 2270 億美金的產業。這些個人資料的採集時時刻刻經常是在未經同意，在人們不知道的日常中發生。

App 隱私權報告

Apple打造多項功能來保護消費者隱私，iOS 15.2 和 iPadOS 15.2 使用者只要開啟「App 隱私權報告」功能，對於app 的一舉一動全都一目了然。同時可以在「設定」中的這一區塊會顯示過去 7 天內你的位置、照片、相機、麥克風與聯絡人被存取的頻率，也會顯示 app 與其他網域通訊的次數。配合隱私權說明標籤，這項功能可讓你對 app 的隱私權處理方式，有更全面的了解。

▲App 隱私權報告。(圖／官方提供)
▲要不要允許App追蹤，現在決定權交於用戶決定。(圖／官方提供)
Safari智慧防追蹤

某些網站允許數百家不同的數據蒐集公司追蹤用戶活動、建立你的描述檔，並在你瀏覽網頁時向你發送廣告。Safari 的「智慧防追蹤」功能運用裝置上的機器學習技術，幫助你阻擋追蹤者。點按 Safari 工具列中的「隱私權報告」，即可快速一覽 Safari 上阻擋的所有跨網站追蹤器。

廣告商還會根據裝置的特徵，例如瀏覽器設定、安裝的字體和外掛模組等，來建立你裝置的網上「指紋」去追蹤。為防止這種情況，Safari 內建指紋追蹤防範功能，只會向你瀏覽的網站分享簡化的系統資訊，使數據公司更難以識別你的身分。

郵件隱私權保護

郵件隱私權保護適用於Mac, iPhone 和 iPad 上的「郵件」app ，防止寄件人竊取「郵件」活動資訊，來協助保護隱私。當開啟後，會隱藏IP 位址，因此寄件人無法連結到其他線上活動或確認位置，同時也可以防止寄件人看到用戶是否打開了他們寄發的郵件。

▲App 隱私權報告。(圖／官方提供)
▲郵件隱私權保護適用於Mac, iPhone 和 iPad 上的「郵件」app ，防止用戶「郵件」相關活動資訊被洩露，。(圖／官方提供)
Apple Pay安全性

每當用戶將卡片添加至 Apple Pay 時，都會建立一組獨特的「裝置帳號號碼」。用戶的信用卡和簽帳金融卡號不會透露給 Apple，Apple 不會保留任何能追蹤身分的交易資訊，包含購買的物品、地點及支付的金額都屬於敏感資訊，Apple 不會儲存、也不會販售或使用這些資訊。

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