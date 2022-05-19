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病毒無國界　美國務卿強力呼籲邀台灣參與世衛

▲美國國務卿布林肯發布聲明，強力呼籲邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯發布聲明，強力呼籲邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-19 05:50:02

（中央社記者徐薇婷華盛頓18日專電）世界衛生大會（WHA）22日登場，美國國務卿布林肯今天發布聲明，強力呼籲邀請台灣以觀察員身分與會。他強調，病毒無國界，台灣是全球公衛界資優生，沒有道理把台灣孤立在外。

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第75屆WHA將於22日至28日於瑞士日內瓦召開，台灣截至目前仍未收到邀請函。布林肯（Antony Blinken）今天上午發布聲明表示，美方強力主張世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀請台灣參與WHA。

布林肯指出，世界面臨史無前例衛生威脅，需要更緊密的國際合作。WHA身為WHO決策機構，其年度會議讓各界有機會透過合作，終結COVID-19（2019冠狀病毒疾病）急性感染期，推進全球衛生與衛生安全。

他說，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，能體現WHO盼以包容性方式建立國際衛生合作、「全民均健」（Health for All）的承諾。

布林肯表示，台灣是全球衛生界能幹又負責任的成員，過去曾以觀察員身分受邀參與多屆WHA。台灣與其獨特能力與作法，包括重要公衛知識、民主治理、疫情期間展現的韌性、強健經濟等，都能為WHA討論帶來可觀價值。

布林肯強調：「沒有排除（台灣）與會的合理理由，（台灣的參與）能使世界受益。」

在世界持續對抗COVID-19與其他新興衛生威脅之際，布林肯指出，沒有道理把台灣孤立於世界主要公衛論壇之外，恐有損包容性全球公衛合作。

布林肯說，「病毒無國界」，在世上所有人都安全不受公衛威脅前，沒有人是安全的。

布林肯表示，在加入會員不需要國家地位的國際組織，美國會持續支持台灣成為會員；在無法取得會員身分的組織，則鼓勵台灣有意義參與。他重申，這符合美國以台灣關係法、美中三公報、六項保證為準則的「一中政策」。（編輯：黃自強）1110518

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