結伴才有fu！沙漠貓集體上廁所 喵媽大眼變瞇眼：送啦
還記得學生時期，大家都會一起結伴上廁所嗎？原來貓科動物也會這樣做呢！日本神戶動物王國日前分享一段影片，只見一群沙漠貓在角落裡忙著挖沙，幾秒後竟然同時「蹲好蹲滿」，原來是在集體上廁所啦！
根據園方表示，影片中的沙漠貓分別是貓媽媽「Bari（バリー）」以及當時出生才2個多月大的4胞胎們。這天貓媽媽Bari以及兩隻貓寶寶在園區裡一起挖沙，完全無視還有一對手足在一旁「追趕跑跳碰」，集體忙碌的模樣讓大家不解牠們究竟在做什麼？沒多久站在前方的Bari先行採用半蹲姿勢，眼神直盯著鏡頭，而後方兩隻同樣也在播沙的也陸續停下動作跟著媽媽，這才發現原來牠們正在「集體上廁所」，有趣的是當Bari順利「解放」時，原本銳利的雙眼瞬間瞇起眼睛，表情彷彿在說：「真的很爽啊！」
其實這座神戶動物王國是當地相當知名的動植物園，在佈滿茂密的植物室內區，可以與水豚等可愛小動物互動，戶外區也有提供騎乘駱駝或是餵食企鵝等體驗，近距離觀賞動物總是吸引許多遊客前往參觀。而園區內的沙漠貓媽媽Bari與爸爸「Musuta（ムスタ）」交配後，在今年2月19日順利誕下4隻可愛的沙漠貓寶寶，分別是警戒心較強的公貓「翠紫Shisui（シスイ，希望美的彷如山裡的樹一樣的鮮綠）」、活潑頑皮的母貓「慈雨Ziu（ジウ，希望如豐潤草木、農作物的雨水一般）」、個性不鮮明的母貓「露花Roka（ロカ，希望如雨露滋潤了花朵一般）」以及總是我行我素的公貓「野趣Yasyu（ヤシュ，希望如來自大自然樸素清晰香氣一般）」，一家五口因為太搶戲又逗趣，經常在園區的臉書吸引取多網友追蹤牠們的生活日常！
網友們看了影片都紛紛笑說：「好乖喔～先把沙坑挖好再便便～」、「感覺媽媽非常的淡定，孩在滾，屎在滾還是優先」、「同時上廁所也太妙」、「女校下課時間」、「最後的表情太有戲了」、「做大事的時候一定要集中精神」、「這下全世界都看到了…」、「媽媽上廁所的臉臉好可愛」，大家如果很喜歡牠們不妨去追蹤一下官方臉書，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
另外還有貓媽媽把熟睡的孩子當枕頭靠著睡覺的影片呢！