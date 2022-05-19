老是說新北早就在做了？基進酸事「侯」諸葛最厲害

高雄市昨（18）日開始推動基層診所的一站式服務，確診個案最多的新北市市長侯友宜被問到是否考慮跟進高雄，他說「別的縣市在做的，新北市早就在做了」，對此台灣基進新聞部副主任陳子瑜則酸「事『侯』諸葛最厲害」，把「侯友宜」、「早就做」一起搜尋竟發生神奇的事情。
5月18日起，在高雄市快篩陽性且65歲以上，或快篩陽的自主防疫、居家隔離、居家檢疫者與一般確診民眾，經醫師評估為具有風險因子的新冠肺炎確診者，可以在診所獲得一站式服務，從快篩、看診到領藥，接受最快速治療服務；但侯友宜卻說「別的縣市在做的，新北市早就在做了」，不認高雄是首個推動的縣市。
對此陳子瑜則酸把「侯友宜」、「早就做」當成關鍵字搜尋，竟然發生神奇的事情，包括高雄推「一站式服務」 侯友宜嗆：別縣市做的「新北早就在做」；陳其邁被讚防疫模範生！侯友宜：其他縣市後來才跟進新北。
以及和平醫院「全院只收確診者」侯友宜：新北早就做好萬全準備；專責病床增30% 侯：早於中央準備；柯P宣布台北擴大「以篩代隔」 侯友宜：新北市早就做了；陳子瑜直言，隨隨便便就有五則新聞，驚人的相似，看來這是侯友宜最新的標準作業程序，以前有「剪綵朱（立倫）」，現在有「早就侯（友宜）」，果然是一脈相承。