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中職／明星賽回歸！中職林威助領軍將對決中華隊林岳平

▲中職明星賽將開打。（圖／中職提供）
▲中職明星賽將開打。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-19 02:25:24

2022台灣精品中華職棒明星對抗賽回來了！受疫情影響前兩年停辦，今年在球迷的呼喚聲中重返球場，將於7月30、31日在台中洲際棒球場盛大舉辦，今（18）日舉辦賽事宣告記者會，除了邀請傳奇球星及啦啦隊女孩共同揭曉組隊方式及票選方法，中職會長蔡其昌也向球迷喊話別錯過復辦的明星賽盛典，「歡迎球迷們一起來看明星球員，擠爆洲際球場！」

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  中職上一次舉辦明星賽已經是2019年，中間因為疫情影響而停辦兩年，是球迷與球員的共同遺憾，隨著防疫政策調整，台灣與全世界一起共同恢復正常生活，會長蔡其昌比喻疫情侵擾就像棒球賽事一樣，只要團結就能克服困難，「全隊上下一心，永遠有機會逆轉戰局，要相信棒球能勝利，疫情也能克服。」

  記者會邀請中職退役球星林仲秋、羅敏卿、黃忠義、馮勝賢，以及中信兄弟二軍投手教練王建民一起共襄盛舉，回憶過往參加明星賽難忘回憶，「東哥」黃忠義對2003年明星賽最難忘，「那年應該是有史以來最經典的波浪舞，繞球場繞了20幾圈，整個心思都不在比賽上了，在欣賞精采的波浪舞，今年明星賽相隔兩年回歸，球迷千萬不能錯過，希望能有滿場觀眾一起創造新的回憶，再看一次球迷有多團結。」

  今年明星賽延續2019年組隊方式，由票選出的中華職棒明星隊與中華隊進行兩場對抗賽，中職明星隊將由去年中職總冠軍、中信兄弟總教練林威助率領，中華隊則由原本在3月進行台日交流賽總教練林岳平領軍，人氣與實力的交鋒相當有看頭，明星賽時中華隊將首度穿上為奧運資格賽設計的新款中華隊球衣，成為另一大亮點。

  台灣精品三度與中華職棒合作，今年明星賽復辦也沒缺席，首度冠名中華職棒明星賽，一起帶來代表TAIWAN EXCELLENCE的精采棒球賽事及臺灣產業創新能量，邀請球迷們「鬥陣相挺」進場熱血應援，以行動支持2022台灣精品中華職棒明星對抗賽。另外中華職棒今年首度與Social CRM領導品牌GoSky AI 合作，在社群平台上推出「#鬥陣相挺 明星賽集點任務」，透過沉浸式遊戲體驗任務與球迷創造更多互動，球迷可在此集點任務中投票解鎖明星隊友、觀看賽事影片及相關資訊，同時還可玩輪盤抽獎，每日完成集點任務就有機會獲得明星賽專屬限定好禮。

  明星賽票選從今天下午兩點正式起跑，每天可使用Google、FB、Yahoo帳號各投二次；通訊投票則是下週三開始，加權5倍；雜誌選票則在6月3日上架的職棒雜誌483期(6月號)隨書附贈，加權8倍，三個管道的票選截止日都是到6月22日，以上經加權後總票數占比60%，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行投票，專業人員票選分數占比40%。全壘打大賽參賽資格為2021年聯盟全壘打排行榜前10名選手，及2022年截至5月8日位居全壘打排行榜前10名且未被註銷之選手，一共有20名球員具全壘打大賽明星票選資格，並採用全網路票選，總得票數前八名選手入選參加明星賽全壘打大賽，與球迷們相約7月30、31日在台中洲際棒球場不見不散！

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