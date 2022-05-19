飛人精神不滅！全新JordanＸCLOT 聯名系列
Jordan Brand 與潮流品牌 CLOT 合作打造聯名系列，以傳統玉飾作為創作藍圖，推出全新鞋款 Air Jordan V Low x CLOT 及膠囊服飾系列產品。
「玉」在數千年中華文化脈絡中，常有象徵著吉祥、權力及永恆的象徵意義。唯有透過長時間的反覆磨製，才能將璞玉蛻變成為極致的美玉，然而，複雜的琢玉技法所蘊含的堅毅與熱情，亦與 Michael Jordan 展現的卓越成就不謀而合，他對於籃球運動的熱愛與堅持，造就了賽場上頑強的意志與優雅的身手，也寫下了專屬於 Michael Jordan 的飛人傳奇。
在 Air Jordan V Low x CLOT 鞋款上，為突顯傳統中華玉飾多以紅繩佩戴的形象，鞋款採用紅色與綠色的拼色設計裝飾，在延續這項傳統的同時，更為經典鞋款 Air Jordan V 增添了些許古雅情懷與傳統文化的美好祝福。
除此之外，黑色緞面的鞋身搭配著反光鞋舌，使得這雙全新的 Air Jordan V Low 擁有沉穩大器的風格。其中，帶有夜光效果的綠色半透明外底展顯出玉石晶瑩剔透的美態，更隱約地表露出神祕氣息。
Jordan Brand 與 CLOT 攜手打造的膠囊服飾系列，包括 T 恤、連帽上衣及運動長褲三款特別單品，同樣延續了聯名鞋款上的玉飾元素和主要配色。
Jordan Brand 與 CLOT 再度攜手，期盼透過本次合作，不僅致敬東、西方非凡的象徵元素，更把傳統智慧與經典籃球產品以創新的方式相互融會、將東方文化的代表性元素以現代的風格進行演繹，展現出品牌雙方在向中華傳統文化致敬的同時，並引領籃球與潮流文化共同往更好的方向發展。