明起水氣增！下週日「滯留鋒」襲台氣溫降　雨彈連炸4天

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今晨截至5：03本島平地最低氣溫為苗栗西湖鄉19.0度；各平地最低氣溫大多在19至22度之間〔北部(桃園新屋區)20.7度，中部(雲林虎尾鎮)20.6度，南部(台南後壁區)21.9度，東部(花蓮壽豐鄉)19.8度〕。
吳德榮指出，最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天北部、中部多雲時晴，氣溫續升、大氣不穩定度略提高，午後山區有局部短暫陣雨；東半部及南部雲量較多、有局部短暫陣雨的機率，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。
今日各區平地氣溫：北部21至30度，中部21至33度，南部22至33度，東部20至30度。
吳德榮表示，明（20日）南來水氣增多，大氣不穩定，中南部地區及北部山區午後有局部陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨的機率。週六(21日)大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。
吳德榮說，下週日至週三(22至25日)「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，雖然結構比上一波鬆散，但水氣多、大氣不穩定，有激發「對流胞」發展的機率；即使其影響相對範圍較小、時間較短，且以午後發生的機率高於其他時間，仍應注意其所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降。
吳德榮說，下週四(26日)至週六(28日)「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊；但各國(歐、美、加)模式的最新模擬顯示，其間的差異不小，應繼續觀察。（編輯：孫唯容）