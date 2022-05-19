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汪小菲帥度大升級　網友推「還是小菲帥」張蘭按讚

▲汪小菲近貌被指帥度激增。（圖／TVBS提供）
▲汪小菲近貌被指帥度激增。（圖／TVBS提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-19 08:16:482022-05-19 08:26:56

汪小菲去年11月宣布和大S（徐熙媛）結束10多年婚姻關係，恢單後投入經營全新餐飲品牌，寄情工作療傷，近日，他難得現身媽媽張蘭直播，被網友發現帥度升級，蓋樓留言誇讚，張蘭也樂得一一按讚表示認同。

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▲汪小菲30日凌晨暴走發文，開轟前小姨子小S。（圖／明星八卦播報微博）
▲汪小菲離婚後曾頹廢蓄鬍。（圖／明星八卦播報微博）
端午節將至，張蘭日前在家中直播蒸粽子，沒多久，汪小菲從遠處聞香而來，走入鏡頭說「熱著呢」，母子閒聊時，汪小菲忍不住咳嗽，原來近期為餐廳業務奔波，導致氣管不適，張蘭虧愛兒的直播粉絲比自己多，汪小菲說「沒您多」，張蘭大笑：「就得了，客氣了！」汪小菲再虧：「哦！您這少一個零，（我）看錯了！」逗得張蘭笑到後仰。

▲汪小菲現身張蘭直播。（圖／張蘭抖音）
▲汪小菲現身張蘭直播。（圖／張蘭抖音）
▲▼汪小菲逗媽媽開心。（圖／張蘭抖音）
▲▼汪小菲逗媽媽開心。（圖／張蘭抖音）
▲▼汪小菲逗媽媽開心。（圖／張蘭抖音）
▲許多網友認為汪小菲顏值升級，帥氣不少。（圖／張蘭抖音）
▲許多網友認為汪小菲顏值升級，帥氣不少。（圖／張蘭抖音）
影片中，汪小菲梳著油頭，穿皮夾克，手插口袋，雅痞又時髦，也許是美肌修飾，整個人看起來容光煥發，不少網友驚豔地留言「越來越帥了」、「離婚後，帥氣精神了」、「小菲比具（具俊曄）好看多了」、「為什麼感覺離婚之後變得帥了些」、「小菲怎麼也比打碟的帥」，甚至有女網友嘆「好想嫁給汪小菲，可惜我不配」！

有網友說「小菲的氣色比之前好多了 ，能從離婚的陰影當中走出來 ，很不易，小菲加油」、「汪小菲的顏值不輸明星」，張蘭都一一點讚，其中有人意有所指表示「還是汪小菲帥」，張蘭也默默按讚，愛子心切的心情不言自明。（編輯：楊穎軒）

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