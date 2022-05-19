白宮：拜登亞洲行將宣布啟動印太經濟架構

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蘇利文表示，拜登訪問韓國期間將與韓國新總統尹錫悅會晤，就北韓核計畫與飛彈計畫帶來的挑戰進行磋商，並會見韓國科技與製造業領袖與駐紮當地美軍。
對於外傳北韓可能趁此機會試射洲際飛彈，蘇利文表示，情報確實反映這種可能性，美方已在為所有突發事件做好準備，包括在韓國或日本時發生這類挑釁的可能性。
至於拜登是否將利用訪韓期間造訪兩韓非軍事區（DMZ），白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天否認。她表示，拜登不會前往兩韓非軍事區訪問。
在結束韓國訪問後，拜登將轉往日本。蘇利文表示，拜登將與岸田文雄會談，就美日廣泛經濟關係、區域及全球安全議題進行磋商。拜登也將在東京與澳洲、印度和日本領袖共同召開第2次四方安全對話（Quad）領袖面對面峰會。蘇利文表示，4國將共同努力捍衛並維護自由開放印太區域原則。
蘇利文表示，拜登將在東京宣布啟動印太經濟架構（IPEF）。印太經濟架構是「21世紀經濟安排，是一種新模式，目的在因應新經濟挑戰」，從制定數位經濟規則到確保安全且有韌性的供應鏈，到管理能源轉型、投資清潔的現代高標準基礎設施。拜登將與岸田文雄親自主持IPEF啟動儀式，並有來自澳洲、東南亞、東北亞印太夥伴領袖以視訊方式與會。
白宮在2月公布的印太戰略文件中宣布IPEF將在今年啟動，以加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。台灣多次表達參與意願，200名美國跨黨派眾議員3月30日也聯名致函拜登政府官員，呼籲納入台灣。
路透社3月31日引述2名知情人士表示，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在參議院財政委員會3月中舉行的閉門會議透露，美方現階段沒有考慮把台灣納入IPEF。
不過，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月28日在眾議院外交委員會聽證會上強調IPEF將是開放且具包容性。該架構正處啟動階段，包含與數個潛在夥伴展開對話，強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」，美方會與區域幾乎所有國家互動。（編輯：馮昭）1110519