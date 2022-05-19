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白宮：拜登亞洲行將宣布啟動印太經濟架構

▲美國總統拜登將在東京宣布成立由美國主導的經濟組織印太經濟架構。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登將在東京宣布成立由美國主導的經濟組織印太經濟架構。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-19 09:13:22

（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）白宮國安顧問蘇利文今天表示，美國總統拜登將在東京宣布成立由美國主導的經濟組織印太經濟架構。日本首相岸田文雄將親自出席，澳洲、東南亞、東北亞領袖也將視訊與會。

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拜登（Joe Biden）將於20至24日訪問韓國與日本，這是他上任後首度亞洲行。蘇利文（Jake Sullivan）指出，拜登將利用機會在印太地區確定美國領導地位。

蘇利文表示，拜登訪問韓國期間將與韓國新總統尹錫悅會晤，就北韓核計畫與飛彈計畫帶來的挑戰進行磋商，並會見韓國科技與製造業領袖與駐紮當地美軍。

對於外傳北韓可能趁此機會試射洲際飛彈，蘇利文表示，情報確實反映這種可能性，美方已在為所有突發事件做好準備，包括在韓國或日本時發生這類挑釁的可能性。

至於拜登是否將利用訪韓期間造訪兩韓非軍事區（DMZ），白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天否認。她表示，拜登不會前往兩韓非軍事區訪問。

在結束韓國訪問後，拜登將轉往日本。蘇利文表示，拜登將與岸田文雄會談，就美日廣泛經濟關係、區域及全球安全議題進行磋商。拜登也將在東京與澳洲、印度和日本領袖共同召開第2次四方安全對話（Quad）領袖面對面峰會。蘇利文表示，4國將共同努力捍衛並維護自由開放印太區域原則。

蘇利文表示，拜登將在東京宣布啟動印太經濟架構（IPEF）。印太經濟架構是「21世紀經濟安排，是一種新模式，目的在因應新經濟挑戰」，從制定數位經濟規則到確保安全且有韌性的供應鏈，到管理能源轉型、投資清潔的現代高標準基礎設施。拜登將與岸田文雄親自主持IPEF啟動儀式，並有來自澳洲、東南亞、東北亞印太夥伴領袖以視訊方式與會。

白宮在2月公布的印太戰略文件中宣布IPEF將在今年啟動，以加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。台灣多次表達參與意願，200名美國跨黨派眾議員3月30日也聯名致函拜登政府官員，呼籲納入台灣。

路透社3月31日引述2名知情人士表示，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在參議院財政委員會3月中舉行的閉門會議透露，美方現階段沒有考慮把台灣納入IPEF。

不過，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月28日在眾議院外交委員會聽證會上強調IPEF將是開放且具包容性。該架構正處啟動階段，包含與數個潛在夥伴展開對話，強調「沒有要把任何人拒於門外，包括台灣在內」，美方會與區域幾乎所有國家互動。（編輯：馮昭）1110519

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