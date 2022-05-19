開放企業綠色通道買快篩！公告無預警關閉 食藥署這麼說
本土疫情仍燒，不少民眾對快篩需求大增，也期待政府給予多元方式購買快篩，食藥署日前通過「企業申請員工自用專案輸入家用快篩試劑」專案，讓企業在8月底前，能自行從國外進口，怎料目前該公告卻無預警下架，讓企業想申請也沒辦法；對此，食藥署也做出最新回應。
食藥署5月11日公告「企業申請員工自用專案輸入家用快篩試劑」專案，開放國內企業即日起至8月31日前，可自行向國外購買並輸入指定家用快篩試劑，申請數量以檢附的員工名冊數量為限，每位員工可申請100劑，不過在8月31日前，僅能申購一次。
根據《三立新聞網》報導，針對公告內容無預警下架，食藥署指出，公告於前幾天撤除，認為原本的資訊不夠完整。
食藥署表示，為讓企業申請時能更清楚要求，目前與經濟部研議中，新方案預估本週將會重新上線，經濟部網站會設置企業申請專案輸入資訊揭露專區。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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