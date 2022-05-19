2確診歲童「高燒42.4度」腦炎亡　醫曝退燒假象

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李秉穎表示，兒童確診或是生病原先就比較容易發生腦炎，雖然臨床上還不知道原因，可能是兒童腦部發育不成熟，容易被病毒穿透引起腦炎，而腦炎發病後，會迅速破壞神經組織，來不及救治。
李秉穎分析，該名基隆2歲確診兒童高燒42.4度，並非一般感染症會出現的狀況，通常人體超過41度就會踩剎車，42度可能是腦部體溫調節系統已經失效，當體內控制心跳、血管、體溫中樞受到破壞，大概就難以挽回，屬於非常危急狀況，就算藥物再厲害，也無法緊急剎車，還是要預防重於治療，若確診也要越早治療越好。
被問及若是確診就先給藥，是否有可能避免憾事，李秉穎預估有可能，但也不一定能挽回，病毒進入血液再到腦部細胞有潛伏期，當神經系統症狀還沒發作，病毒已在體內作怪，用藥也未必能挽回，且抗病毒藥物還是建議給有重症風險者服用治療。
李秉穎也提醒，「所謂退燒只是假象」，不論是成人或是小孩，退燒要24時才叫退燒，若1天燒1至2次並非病情穩定，仍在持續受到感染，他也提醒，國外也有相關案例，兒童比成人更容易發生腦炎，就算兒童死亡率較低，但發生率比成人大，還是應特別注意。
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