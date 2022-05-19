藍桃園炸鍋　魯明哲：接到朱立倫電話時以為有先協調

針對國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園，因事前溝通不足，引發地方跳腳，日前才鬆口考慮接受徵召的立委魯明哲第一時間表示會全力輔選，深夜卻又發文澄清，他接到通知的當下，以為黨中央已經與立委呂玉玲、北市前議員羅智強已經完成協調。
魯明哲說，他在昨天中午接到國民黨主席朱立倫電話，告知稍晚將徵召張善政代表國民黨參選桃園市長，希望大家能團結支持。雖然訊息來的突然，但他一定尊重中央黨部的決定，也將會實踐承諾輔選、成功不必在我，期盼能贏回桃園市長的選舉。
不過，魯明哲說，他接到電話當下的想法是，黨中央應該已經與宣布參選的呂玉玲及羅智強完成了初步溝通與協調。畢竟，他們已投入許多心力、物力，也建立了自己的團隊、組織；更有不少選舉活動正在進行中，不可能隨時喊卡。「沒想到，下午看到是兩人的回應紛紛表達錯愕、震驚。」
魯明哲說，另一方面，傍晚也傳出議長邱奕勝對此決定也未被事前徵詢與尊重。很難理解，原本以「溝通協調」取代「民調初選」的提名方式，居然連充分的溝通協調都沒做好。
魯明哲表示，當務之急是要把人心找回來，避免人才人心的流失，大家都是同志。請朱立倫、張善政立即啟動「修補傷痕行動」，就從邱奕勝、呂玉玲、羅智強開始。