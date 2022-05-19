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台疫情「丘陵式」慢慢爬升！權威醫估正常生活時間點

▲感染科權威醫師李秉穎今（19）日指出，民眾自主防疫，影響確診人數，也讓高峰被壓平。（圖／指揮中心提供）
▲感染科權威醫師李秉穎今（19）日指出，民眾自主防疫，影響確診人數，也讓高峰被壓平。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

2022-05-19 09:21:142022-05-19 09:50:48

台灣疫情邁向高峰，感染科權威醫師李秉穎今（19）日指出，民眾自主防疫，影響確診人數，也讓高峰被壓平，有助於降低死亡重症人數。他也預估，疫情到6月可能會出現轉折點往下走，但想要正常生活，可能還是要至9月。

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本土疫情走向與病毒共存，不過有醫師分享數據提到，「人民自發升上2.38級警戒」，與去年三級警戒疫情高峰時相比，民眾外出時間減少38%。

今李秉穎於廣播節目中也提到，自己不敢推估疫情高峰，許多因素都可能影響確診數，近期民眾自主防疫意識升高，除持續配合戴口罩，也減少前往人潮擁擠處，連母親節餐廳內用人數都變少，因此疫情高峰被壓平，沒有如模型推估衝高。

不過李秉穎認為這對台灣是好事，民眾調適加強防疫，降低重症與死亡風險，也能同時保護民眾與醫療機構，重症、死亡人數沒有突然衝高，可以維持必要醫療量能，也不會排擠其他疾病病患治療，「台灣還是全民抗疫國家」，只是他也提醒，何時達疫情高峰有很多變數，若民眾放鬆警剔，確診人數就會衝高。

李秉穎分析，台灣疫情可能會像丘陵慢慢爬升下降，疫情維持時間變長，他也發現亞洲國家如日本、韓國，疫情高峰持續時間大約為4個月，比歐美多約3個月更長，疫情警戒雖會拉長，但醫療量能能夠維持。

李秉穎也預測，疫情高峰後確診數往下降，出現轉折點的時機，「6月可能會發生」，當疫情上升高峰約1個月後會出現轉折點，而下降到防疫放鬆水準約3至4個月，因此6月恢復正常生活「這是不可能的事」，可能還是要到9月以後以後才能正常生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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