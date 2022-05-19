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乾癬治療觀念大翻轉　積極控制掌握新生活

乾癬治療觀念大翻轉　積極控制掌握新生活
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健康醫療網

2022-05-19 09:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】乾癬是一種會造成身體慢性發炎的自體免疫疾病，患者因身上皮層過度生長，導致全身從頭皮到四肢反覆出現紅色斑塊及皮屑。不僅搔癢不適，也易因明顯表徵病灶造成社交、職場生活大受影響。現年近50歲的病友林小姐（化名）分享 ，自己的弟弟於19歲確診乾癬，持續接受多種治療後，卻因藥物引發肝腎功能異常，於40歲時不幸病逝。因此，當發現自己身上也開始出現銀屑時內心相當恐懼，即使病發也不敢亂投醫，擔心跟弟弟走上相同的路。

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中重度乾癬患者治療成效受限　生物製劑助改善

林口長庚醫院皮膚部部長鐘文宏指出，過去多數乾癬患者就醫意願不高，原因是認為西醫「治標不治本」或對於類固醇有極大恐懼感。但雖自體免疫疾病現仍難以「斷根」，還是可以藉由緩解病灶來讓患者重拾生活品質。而除類固醇之外，後來也陸續出現其他傳統治療方式，如局部照光、外用藥膏及常見口服藥物（Ａ酸、免疫調節藥及免疫抑制劑）等。

然而，鐘文宏部長坦言，對於中重度以上患者，傳統治療成效仍受限，且若患者體質特殊，亦可能產生口乾舌燥、肝腎功能受損或白血球數量低下等副作用。所幸，近幾年全球醫學快速發展，生物製劑的出現，打破了乾癬治療長期面臨的僵局。

生物製劑副作用風險低　病友重獲溫馨家庭生活

鐘文宏部長說明，生物製劑可協助從致病機轉上游端抑制異常基因表現，在改善乾癬病灶同時不致影響全身免疫系統，且因其多透過針劑進入人體，較不易傷胃，亦不需經肝、腎代謝，對肝腎功能影響較小，因此越來越多乾癬患者選擇使用生物製劑治療。

病友林小姐說，自己加入的病友群組，這幾年開始越來越多人在討論生物製劑，她也因此鼓起勇氣就醫治療，沒想到使用生物製劑後病情很快地好轉，困擾自己將近20年的銀屑現在已近乎消失。林小姐表示，有一次女兒跟自己說：「媽媽，以前你還沒治療好時，情緒都好敏感，我們跟你講話都要很小心，怕傷到你。」這才發現乾癬不僅讓自己生活不便，也連帶影響整個家庭的氣氛，當病情獲穩定控制後，家人之前感情比以前更緊密了。

健保給付條件多　需為中重度且經傳統治療無效

雖生物製劑改善了傳統治療遇上之困境，但並非所有患者都能負擔自費金額。鍾文宏部長指出，目前健保對生物製劑使用有以下條件，需經國際標準（Psoriasis Area Severity Index,PASI乾癬面積暨嚴重度指數）判斷達中重度以上程度，且經多種傳統治療三個月以上無效或無法耐受其副作用才可申請。

鐘文宏部長提醒，在傳統口服藥物使用劑量及服用方式上皆需特別注意，曾有患者用藥錯誤，來急診就醫時白血球功能已極度低下，因此務必要遵從醫囑使用藥物並定期追蹤，才不至於再申請健保前搞壞身子。

乾癬不治療　小心代謝症候群、心血管疾病找上門

另外，鐘文宏部長說，乾癬若未經妥善治療，除造成表徵病灶外，也會因身體長期處於發炎狀態併發乾癬性關節炎或三高、糖尿病等代謝症候群，並提升心血管疾病風險。因此，民眾切勿因聽信坊間流言而擅自斷藥，也須按時回診，與主治醫師保持良好地溝通，以利妥善控制病情。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53784

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