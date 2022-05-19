基隆童染疫病逝　邱臣遠：速完善兒童急重症轉診整合平台

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邱臣遠質疑，指揮中心短短半年內總共設置620站，目前卻已關閉一半，只剩下310站，顯示規劃草率，應儘速改進，並呼籲指揮中心儘速開放「快篩陽即確診」，除可減少行政、醫療的量能負擔，也有機會提升後續遠端看診與投藥速度。
邱臣遠也指出，兒童醫療能量是政府應解決的首要問題。日前指揮中心才說要設置學齡前兒童就醫綠色通道，但隔天就發生基隆2歲童確診死亡案例，可見綠色通道雖可疏導人流，但無法解決重症兒童病床不夠、大量醫護確診導致人力不足的問題。他呼籲指揮中心應加速建立中央與地方相連接的「兒童急重症轉診整合平台」；兒科人力短缺必要時，也應徵調退休醫護進駐社區篩檢站，讓現役兒科醫護能全心投入在兒童重症照護上。
邱臣遠也提到，近日國軍3艘軍艦接連染疫，但近日中國遼寧號航艦編隊持續在台灣東方的西太平洋海域操演，呼籲國防部擬定各項防疫風險管控規劃，做好人員分流與區隔管理，確保戰備任務執行順利、官兵健康與部隊戰力。
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