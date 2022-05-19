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基隆童染疫病逝　邱臣遠：速完善兒童急重症轉診整合平台

▲立委邱臣遠辦公室舉辦「人民確診求助無門 篩檢轉診全靠運氣」記者會，呼籲完善兒童急重症轉診整合平台。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.19）
▲立委邱臣遠辦公室舉辦「人民確診求助無門 篩檢轉診全靠運氣」記者會，呼籲完善兒童急重症轉診整合平台。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.19）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-19 10:14:092022-05-19 10:15:39

基隆一名2歲的男童日前確診新冠肺炎高燒42.4度，併發病毒性腦炎，家屬聯繫5家基隆地方醫院，卻苦無兒童重症病床，最終雖轉至台北榮總，但男童仍不幸身亡，引發於輿論譁然。台灣民眾黨立委邱臣遠呼籲兒童醫療量能是政府應首要解決的問題，呼籲即刻完善兒童急重症轉診整合平台，提供地方及民眾最快轉診途徑指引。

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立委邱臣遠辦公室今日舉辦「人民確診求助無門 篩檢轉診全靠運氣」記者會。邱臣遠表示，去年紓困特別預算5.0中針對補助地方政府設置社區篩檢站的補助就追加48億8596萬6000元，然而目前僅使用了11億，執行率只有22.4％，如今各地PCR篩檢能量塞車。

邱臣遠質疑，指揮中心短短半年內總共設置620站，目前卻已關閉一半，只剩下310站，顯示規劃草率，應儘速改進，並呼籲指揮中心儘速開放「快篩陽即確診」，除可減少行政、醫療的量能負擔，也有機會提升後續遠端看診與投藥速度。

邱臣遠也指出，兒童醫療能量是政府應解決的首要問題。日前指揮中心才說要設置學齡前兒童就醫綠色通道，但隔天就發生基隆2歲童確診死亡案例，可見綠色通道雖可疏導人流，但無法解決重症兒童病床不夠、大量醫護確診導致人力不足的問題。他呼籲指揮中心應加速建立中央與地方相連接的「兒童急重症轉診整合平台」；兒科人力短缺必要時，也應徵調退休醫護進駐社區篩檢站，讓現役兒科醫護能全心投入在兒童重症照護上。

邱臣遠也提到，近日國軍3艘軍艦接連染疫，但近日中國遼寧號航艦編隊持續在台灣東方的西太平洋海域操演，呼籲國防部擬定各項防疫風險管控規劃，做好人員分流與區隔管理，確保戰備任務執行順利、官兵健康與部隊戰力。

▲立委邱臣遠辦公室舉辦「人民確診求助無門 篩檢轉診全靠運氣」記者會，呼籲完善兒童急重症轉診整合平台。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.19）
▲立委邱臣遠辦公室舉辦「人民確診求助無門 篩檢轉診全靠運氣」記者會，呼籲完善兒童急重症轉診整合平台。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.19）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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