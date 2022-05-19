唾液快篩來了！萊爾富全台開賣 中南部超商開放亞培快篩
唾液快篩近期成為大熱門，每每一開賣就搶光。大樹藥局昨（18）晚首賣唾液快篩，時間未到門市就出現排隊人龍。看準唾液快篩需求增高，萊爾富宣布明（20）日起在全台近1500家有藥商執照許可的門市，陸續開賣福吉美唾液快篩單入，全台共3萬份，每劑175元，每人限購5劑。全家超商即日起在中南部地區門市正式開賣亞培快篩，每店、每日提供100組，每人限購1組。
為了緩解鼻腔採樣的不適，政府單位核准唾液快篩使用，讓唾液快篩成為近期大熱門。萊爾富宣布明（20）日起，於全台近1500家有藥商執照許可的門市，依各門市物流到貨時間，陸續開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」單入，全台限量3萬份，每劑175元，每人限購5劑。
而由政府提供的亞培快篩，日前先於北北基桃8大通路販售，包括四大超商、全聯、屈臣氏、康是美、美廉社。全家超商率先表示，即日起中南部門市每日上午10時也同步開賣亞培快篩，每劑180元，每店、每日提供100組，每人限購1組。
而剛取得40萬劑福吉美唾液快篩的大樹藥局，5月21日晚間7點會開賣第二波唾液快篩，共有5入盒裝（875元）及單劑（175元）兩種規格，每店貨量是5劑入60盒、單劑入700盒。不限身分皆可購買，每人最多限購5劑。若是會員家中有12歲以下小孩，購買時口頭告知店員，就可再多加購5劑，等於一次最多可買10劑，但限5月16日前入會的會員，且需為門市會員，不含大樹健康購物網會員。