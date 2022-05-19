CBAM衝擊台灣產業？專家談歐盟「碳邊境」影響

淨零轉型已成現今全球趨勢，歐盟於2021年公布碳邊境調整機制計畫，規範碳密集型產品若進口到歐盟，必須購買憑證及申報產品碳排放量。對於國內產業是否受歐盟CBAM影響，台灣經濟研究一所所長陳彥豪在18日在「台經院2022亞洲政經景氣展望研討會」說明，歐盟CBAM可能影響台灣水泥、肥料、鋼、鐵、鋁等產業以及中小企業，台灣絕對不能等閒視之。
隨著氣候變遷對全球經濟活動、人類生存及國家安全的影響層面逐漸擴大，減碳已成為各國共識。 歐盟於2021年7月14日正式公布碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）計畫，啟動氣候防線，規範碳密集型產品若進口到歐洲必須購買相關憑證，才能將產品銷往歐洲市場。此外，還規定進口到歐盟的水泥、鋼鐵、鋁、肥料及電力產品，需向進口國申報進口產品的碳排放量，自2023年起有三年的時間為過渡階段，並將於2026年起開始實施。
2019年台灣出口至歐盟總金額為240.6億美元，出口貨品以鋼鐵及其製品（27.9億美元）為主，其次是鋁及相關製品（1.1億美元），水泥及肥料則占比不高。經濟部於2021年10月評估，CBAM管制項目248項中，我國有212 項輸歐，金額為245億元，占歐盟總出口3.6%，以鋼鐵製品為主。 陳彥豪表示歐盟碳邊境調整機制草案初期主要適用水泥、肥料、鋼、鐵、鋁、進口電力等領域，一開始對台灣影響可能不大，但仍須格外重視，並積極處理，不能等閒視之。
可能受歐盟碳邊境影響的還有台灣的中小企業，陳彥豪指出，2020年台灣中小企業約154.9萬家，年銷售總額約為新台幣23.55兆元，出口總額為2.69兆元，有11%出口至歐洲。其中製造業出口額約1.9 兆元，金屬製品製造業佔12%。 陳彥豪強調，中小企業家數多，未來台灣應該更致力於協助中小企業建立快速自動化的碳盤查機制。如今國際大廠已展開對供應鏈減碳要求，國內產業若無法達成，將自供應鏈名單劃除。