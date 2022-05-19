摸石過河勇當拓荒者　帥醫江承翰助病友度難關

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扣除小病小痛不談，江承翰人生中最早見證醫療的重要，是高中時父親被診斷罹患肝癌。江承翰回憶，父親那時候很幸運，在腫瘤還小的時候就被台大醫院肝炎權威陳培哲揪出，及時對症治療，預後非常好，多年來追蹤都無異樣。他那時就感受到預防醫學的重要，如果民眾在健康時或是在疾病初期就能得到很好的醫療照顧，可以避免更多遺憾發生。
那時候江承翰還沒有立志要當醫生，但「助人」的意念或許已經在心裡生根發芽。他一路順利的考上醫學院，經歷了沒日沒夜的苦讀和讓人痛苦不已的內科住院醫師訓練，雖然曾經想要放棄，但想著可以學醫可以助人、可以幫罹癌的爸爸持續追蹤，加上有很多師長的鼓勵，讓他咬著牙苦撐過。
▲新泰醫院內視鏡中心主任江承翰醫師
「過去的努力和痛苦，也累積出現在的成績」，江承翰說，回過頭看，很感謝過去在大醫院接受嚴格的訓練、經歷過很多困難的病例，讓他一路從挫折學習，努力成長才能茁壯。江承翰表示，不管是學醫還是人生方向，這一路旅程都是摸著石頭過河。「面臨選擇的時候，當一個拓荒者，比留在原地好」，因此他穩健踏出步伐接受挑戰。以往，新泰醫院不太處理嚴重的病人，如果狀況危急就轉往鄰近的醫學中心。但他到任後，搭配院方願意大力支持，努力更新、擴充手術和檢查設備，一開始捉襟見肘就跟廠商協商，突破萬難幫病人爭取更好的服務。
現在新泰醫院肝膽腸胃科可以幫病人執行難度較高的膽胰內視鏡、大腸支架，江承翰還曾在幫病人做大腸內視鏡檢查時，發現巨大、已經癌化的腺瘤，也讓他領悟，如果南新莊的鄉親能接受到完善的醫療、衛教，充實預防保健的概念，生活品質也會更提升，不用擔心生病還要跑很遠才能就醫或得花上高額的掛號費，增加經濟負擔。
在地區醫院工作，江承翰更體會到醫病溝通的重要，尤其很多病人是長照安養中心的住民，如何和家屬溝通，也是重要的課題。剛開始，江承翰因為感受到家屬對病人苦痛的無力感、往往對治療很消極；但江承翰為了讓家屬更瞭解病人的狀況，門診時間都歡迎家屬問診問到飽，家屬往往感受到醫師的真心誠意，醫病和家屬更有空間共商最適合的治療方案。
「我就像是擺渡人」，江承翰這樣形容他的工作，幫助病人、家屬，找到解決方法度過難熬的疾病苦難，就是他的醫者之心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53819
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