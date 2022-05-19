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摸石過河勇當拓荒者　帥醫江承翰助病友度難關

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摸石過河勇當拓荒者　帥醫江承翰助病友度難關

健康醫療網

2022-05-19 10:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】「年輕人，你是醫師嗎？怎麼看起來這麼年輕？」這應該是很多初見新泰醫院內視鏡中心主任江承翰醫師時心中冒出的疑惑。身材高壯、五官帥氣，江承翰給人的感覺，不像是穿著白袍的醫者，更像是從韓劇裡走出來的明星。

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不過，江承翰的實力不在外表，他經歷台大醫院、亞東醫院的歷練，有內科醫師縝密的思慮，也具備外科醫師精湛的手藝，選擇落腳地區型的新泰醫院。憑藉著知名醫學中心的扎實訓練與教授們的指導，才有機會與能力當一名「拓荒者」，傾聽在地民眾的需求，提升醫療服務和品質，成為病友和家屬的依靠。

扣除小病小痛不談，江承翰人生中最早見證醫療的重要，是高中時父親被診斷罹患肝癌。江承翰回憶，父親那時候很幸運，在腫瘤還小的時候就被台大醫院肝炎權威陳培哲揪出，及時對症治療，預後非常好，多年來追蹤都無異樣。他那時就感受到預防醫學的重要，如果民眾在健康時或是在疾病初期就能得到很好的醫療照顧，可以避免更多遺憾發生。

那時候江承翰還沒有立志要當醫生，但「助人」的意念或許已經在心裡生根發芽。他一路順利的考上醫學院，經歷了沒日沒夜的苦讀和讓人痛苦不已的內科住院醫師訓練，雖然曾經想要放棄，但想著可以學醫可以助人、可以幫罹癌的爸爸持續追蹤，加上有很多師長的鼓勵，讓他咬著牙苦撐過。

▲新泰醫院內視鏡中心主任江承翰醫師

「過去的努力和痛苦，也累積出現在的成績」，江承翰說，回過頭看，很感謝過去在大醫院接受嚴格的訓練、經歷過很多困難的病例，讓他一路從挫折學習，努力成長才能茁壯。江承翰表示，不管是學醫還是人生方向，這一路旅程都是摸著石頭過河。「面臨選擇的時候，當一個拓荒者，比留在原地好」，因此他穩健踏出步伐接受挑戰。以往，新泰醫院不太處理嚴重的病人，如果狀況危急就轉往鄰近的醫學中心。但他到任後，搭配院方願意大力支持，努力更新、擴充手術和檢查設備，一開始捉襟見肘就跟廠商協商，突破萬難幫病人爭取更好的服務。

現在新泰醫院肝膽腸胃科可以幫病人執行難度較高的膽胰內視鏡、大腸支架，江承翰還曾在幫病人做大腸內視鏡檢查時，發現巨大、已經癌化的腺瘤，也讓他領悟，如果南新莊的鄉親能接受到完善的醫療、衛教，充實預防保健的概念，生活品質也會更提升，不用擔心生病還要跑很遠才能就醫或得花上高額的掛號費，增加經濟負擔。

在地區醫院工作，江承翰更體會到醫病溝通的重要，尤其很多病人是長照安養中心的住民，如何和家屬溝通，也是重要的課題。剛開始，江承翰因為感受到家屬對病人苦痛的無力感、往往對治療很消極；但江承翰為了讓家屬更瞭解病人的狀況，門診時間都歡迎家屬問診問到飽，家屬往往感受到醫師的真心誠意，醫病和家屬更有空間共商最適合的治療方案。

「我就像是擺渡人」，江承翰這樣形容他的工作，幫助病人、家屬，找到解決方法度過難熬的疾病苦難，就是他的醫者之心。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53819

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