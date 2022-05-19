疫情軟著陸　正國會籲延長紓困、銜接振興

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陳歐珀開場表示，國內疫情尚未達到高峰，但影響已擴及各產業。據勞動部16日公布的數據，放無薪假人數已超過15000人，創下今年無薪假高點，受影響最深的包括服務業（旅行社）1420家，其次為批發及零售業274家、住宿及餐飲業178家；人數最多為支援服務業8816人，其次為住宿及餐飲業1396人、製造業1282人。尤其台灣以中小企業為主體，勢必會影響整體經濟結構。
陳亭妃說，行政院應統籌各部會原有紓困措施，包括延稅、降稅、租金減免、利息減免等。她提醒，政府要有打延長賽的準備，如減免市有不動產租金政策，減免幅度可降低，但實施期間拉長至1年；中央與地方針對縣市政府BOT，OT等契約權利金與租金，應比照辦理做必要租金減免。
黃秀芳認為，疫情持續緊張，應簡化受衝擊的中小企業與微型企業的稅負減免與優惠認定程序，如遊覽車業者應持續減免燃料稅及牌照稅，以及因疫情高峰而再次受創的餐飲業給予補助，舒緩通膨及來客數減少的壓力。
另近月來，全國22縣市超過2000多所校園因疫情影響實體課程，不少家長因孩童停課須請假照顧。因此吳琪銘呼籲，政府對於這樣的狀況，要讓受影響的父母提供必要補助，同時放寬弱勢勞工就學補助適用範圍，不限於高中及大學以上，向下延伸至幼托層級。
莊競程強調，疫情造成有10萬名學生染疫，有過半是國小、幼兒園學童，對家長影響甚大，呼籲政府提出不同補助或協助方案，讓家長可以安心請假照顧孩子。莊競程特別感謝基層醫護，無論是診所支援PCR篩檢、各地加開大型篩檢站、全國加開專責病房等等，都是基層醫護的付出，長照機構原地收治輕症患者等，也是有賴機構人員的協助，相關津貼一定要迅速發放，如果編列的預算不足需要追加，立院同仁也絕對無異議通過。另外，先前亦曾發生學生確診，但學校沒有適當地點給予安置或隔離的狀況，政府應讓學生和學校有適當的防疫旅館住宿補貼，避免類似狀況再發生。
陳秀寳提及，受到美國升息影響，台灣銀行連動升息，對於申請貸款的中小企業同樣是一個負擔，政府應寬限讓貸款利率不隨央行利息波動，訂出利息寬限期間；弱勢個人及家庭面對沉重的房貸及貸款壓力，金管會應儘速提出緩繳或展延措施，企業資金貸款及融資限制上延疫彈性處理。
蔡適應說，紓困與振興政策要雙管齊下，針對衝擊做好佈署與規劃，建議政府應提供一定快篩試劑給餐飲業、客運、計程車業者自主快篩，讓消費者安心消費。另外，盡速推動免現金支付到夜市及傳統市場，增加消費誘因，也對防治疫情有幫助；而藝文團體除每場定額補助外，可再額外補助錄製線上節目節目部分成本，協助台灣數位軟實力的深耕與轉化。