通膨加劇與消費需求減弱　Q1全球DRAM營收季減4%

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產能規劃方面，三星今年目標仍專注於產能的擴建，P3L新廠DRAM預計2023年年中才有機會投片生產，而在產品方面也往DDR5持續推進，今年下半年無論在PC或是Server的生產比重有望提升。SK海力士在韓國的M16廠與中國的無錫廠產能上也呈現小幅上升，但因M14轉進邏輯產品導致DRAM投片減少，故總產能僅些微增長，而在技術上SK海力士已經少量投片1alpha nm製程，希望年底能有一定的經濟規模量。
美光今年整體投片無新增產能，台灣A3廠區最快產能貢獻將可能落在2024年，而美光也已在2021下半年導入1alpha nm製程，1beta nm製程可能於2023上半年投片，算是三大DRAM廠中速度最快的廠商。
台廠方面，南亞科（Nanya）目前仍著重於生產Consumer DRAM，但隨著PC DRAM的價格下跌，亦讓整體營收季減7.4%，1Anm製程預計年底導入量產，但整體規模的擴大需仰賴2025完工新的Fab5A工廠。力積電（PSMC）營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品而不包含DRAM代工業務，第一季營收下跌約23%，主因是大客戶對於力積電自家產品需求減少所致；但若加計代工營收，則逆勢成長3%。
華邦（Winbond）營收則小幅衰退4.6%，原因在於產品組合，部分產能挪去NOR Flash記憶體，導致近期DRAM投片減少，但隨著高雄路竹廠將在今年開始機台移入，新產能有望於今年下半年逐步開出。