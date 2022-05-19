從鄉下學童成為哈佛學者！台師大校友黃正德將返校演講

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他自2001年起擔任美國哈佛大學語言學系教授至今，期間當選美國語言學學會榮譽會士、歐洲科學院院士、中央研究院院士、教育部玉山學者等肯定，又曾獲爾灣加州大學「校長教授（Chancellors Professor）」頭銜，國際中國語言學學會會長、古根漢基金會研究學者獎（Guggenheim Fellowship）等殊榮。
他的學術貢獻在於提出具跨域應用的語言學理論，在句法學、句法語意介面及漢語語法研究皆有重大研究成果，研究論點受到學界廣泛引用；其博士論文研究「句法移位及其限制」，後來成為知名學者Noam Chomsky「屏障體系」的靈感來源，並衍生成為90年代以來的核心議題，至今仍為學界所樂道。
他曾說，自己是郵遞區號最後一碼983富里鄉出來的孩子，一路求學遇到很多貴人，老師們用「啟發式」的教學方式，讓他對英文產生興趣，隨後在台師大英語系奠定往後數十年語言學研究工作的扎實基礎。另外，他也透露自己是村子裡第一個上大學的孩子，離開村子上台北時，自己也沒想到會越走越遠，來到地球另一端的美國大學擔任教授。
爾後在哈佛大學任教期間，他多次受邀在台灣、北京、香港、日本、法國、西班牙、澳洲等地擔任講座教授，多年執教下來，他認為大學應盡量給學生接觸各個領域的機會，各領域的學習皆要注重邏輯思考和研究方法，以便讓學生畢業以後有解決問題、迎接挑戰的能力。
黃正德今年以「玉山學者」身份回到台灣，並受延攬回到師大任教。他說，師大在語言學、應用語言學、英語與華語教學、以及語言科技等領域擁有長足進展，是國內相關領域首屈一指的研究機構，期望自己能為師大乃至全國的語言學界，促成更多交流機會，並將台灣的語言學研究成果向世界展示，激起更多人投入相關研究。
台師大指出，往年各大學都集中在6月份舉行畢業典禮，台灣大學系統（台大、台師大、台科大）因為下學年將實施學期16週制度，今年3校特別協商畢典在同一天，更首度提前選在5月21日舉行。但國內疫情嚴峻，台師大畢業生共4092人，今年為降載室內容留人數，只限1200個名額，已報名額滿，也不開放家長及親友觀禮，但上午8點半可到禮堂等室內場地，觀看同步實況轉播，未到場的畢業生也可看網路直播。
另外，畢業典禮將實施防疫措施，進入會場前先消毒手部及量測體溫，並須全程配載口罩，典禮會場及轉播場地全面禁止飲食，並請下載「台灣社交距離APP」及開啟藍芽，建議畢業生打完3劑疫苗，若身體發生不適，體育館內設有護理站。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。