疫情下嶄露頭角！台灣安進四大核心策略全面實踐ESG　領航業界

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以達到ESG環境保護、社會責任與公司治理三大關鍵指標。安進全球於日前發佈的《2021年度ESG報告》，揭露最新履行績效與進展，近期，安進連獲多項國際肯定，包括連續三年蟬聯 《Newsweek magazine》「全美最佳責任企業」；連續兩年榮獲BARRON’s「全美百大永續企業獎」；連續六年獲人權運動基金會(Human Rights Campaign Foundation)評比為「最佳LGBTQ平等職場」，呈現安進全球齊心在ESG共創的耀眼成果。
以「四大核心策略」全方位驅動ESG
ESG為環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）及公司治理（G，governance）三個字的簡稱，是一種企業責任、永續投資的概念，亦被視為評估一間企業經營表現的指標。在ESG愈形重要的趨勢下，生物科技領航者安進亦不斷從環境、社會、公司治理等面向，實踐永續發展的願景。
李宜真強調，安進積極致力於帶動生技醫藥產業永續發展，聚焦於四大核心策略加速ESG的推進。首先，要為病患帶來創新藥物，增進醫療可近性，2021年 Amgen Safety Net Foundation 免費提供美國未投保或保險不足的病患約22億美元的藥物，達到「健康人民」的期盼。安進亦關注「健康社會」，持續強化同仁的多元、包容與歸屬感(Diversity, Inclusion and Belongings)，推動科學教育，培育下一代科學家，並積極投身公益慈善和社區參與，安進基金會(Amgen Foundation)於2021年協助全球超過2,700萬名學生和教育工作者參與科學教育計劃，在形塑企業ESG指標中扮演了重要角色。
從ESG至聯合國提倡的SDGs等永續經營指標中，企業能否落實環境保護已是重中之重。李宜真指出，安進推動「健康地球」優先考慮永續性，減少對環境的衝擊，並進一步達成2027年碳中和的目標。而「健康安進」則與 ESG的公司治理概念相符，安進堅持最高標準的道德與行為準則，每年安進同仁都會完成行為準則訓練，確保每位同仁實踐安進的價值觀。自2021年起，安進更將ESG目標納入年度獎勵計劃目標中，讓所有同仁共同專注支持公司的永續目標。
▲台灣安進多年來攜手各單位進行DXA社區巡迴骨質密度篩檢車計畫，至今已為超過12,000名高齡民眾進行骨鬆篩檢
匯聚每一分行動力，台灣安進為永續盡心力
台灣安進在台成立6年多，也於今年正式成立內部ESG團隊，積極投入展開有系統有計畫的永續行動，發揮正向影響力，為社會創造價值。組織涵蓋來自公共事務、醫藥學術、供應鏈管理、行銷業務等跨部門功能志同道合的夥伴，推動環境永續、企業慈善和員工關懷。李宜真表示，「當前正值動盪時期，我們了解到在這樣的大環境下，更需要每一位安進同仁的挺身而出，我們全力支持同仁、合作夥伴與社會，匯聚每一分行動力，共同朝永續未來邁進。」台灣安進每年支持台北醫學大學楓杏服務隊，為離島偏遠地區的中小學生辦理生物科學教育營，也攜手癌症希望基金會，舉辦癌友家庭親子主題性營隊，並為癌友親手編織圍巾，盼協助癌友家庭與癌同行。
上月，台灣安進針對4月22日世界地球日舉辦「安進人綠行動」之幫地球多做一件事的內部活動，鼓勵同仁響應「台灣地球日」所列出的52件日常生活就能做的小事，包含自備環保餐具、選擇環境友善產品和節省水資源等，盼同仁透過自身實際參與改善地球的環境。此外，台灣安進更與國家生技研究園區共同執行「濕地復育」去除外來種計畫，並號召全體同仁進行「守海洋、護海岸」淨灘活動，未來也將持續攜手各界為健康地球的目標盡心力。
結合生醫本業，以人為本，攜手員工共進
李宜真與團隊也借鏡外部專業經驗，反思除了對地球、社會友善，該如何在實踐ESG過程中，連結到企業核心本質，「如此才能讓員工更有共鳴，ESG也能不間斷持續下去。」因此在母親節當週，安排雙能量X光吸光式測定儀DXA骨質疏鬆檢測專車，前進信義區台灣安進辦公室，提供安進同仁帶著家中女性長輩前來進行骨鬆檢測，讓長期致力於關懷國人骨骼健康的台灣安進協助同仁照護家人的骨骼，也深化同仁與家人對於安進經營理念和永續投資的理解與認同。
李宜真表示，安進秉持以人為本的承諾，持續攜手員工共同成長，展現最好的安進。結合安進「Predict & Prevent預測與預防」思維，台灣安進多年來攜手中華民國骨鬆學會、各地方政府和醫療單位進行DXA社區巡迴骨質密度篩檢車計畫，至今已為超過12,000名高齡民眾進行骨質疏鬆篩檢，盼增加醫療資源可近性，強化民眾骨鬆防治的意識。今年也計畫前進新北雙連社會福利慈善事業基金會推動DXA檢測與衛教講座，更預計跨海前進馬祖，將檢測儀器海運至當地，幫助連江縣的長者首度在當地就能接受DXA檢測，及早篩檢診斷，重視高齡社會下的骨鬆議題。
▲台灣安進總經理李宜真帶領團隊匯聚每一分行動力，為ESG永續盡心力
疫情下更見敏捷力與競爭力！安進人「當責」、「信任」、「卓越」，共創永續價值
在當前疫情嚴峻的關鍵時刻，安進仍朝著ESG的四大核心策略前進，並未因疫情有所停歇。李宜真表示，安進重視同仁福祉，防疫期間關懷不間斷。自疫情初期，台灣安進就已領先業界推動許多超前部署的防疫措施，如：遠距辦公模式、同仁居家辦公補助金、網路升級補助金、放疫物資(如快篩劑、口罩、酒精消毒用品)補助、支薪防疫照顧假和疫苗施打假、線上互動社交、線上進修課程，全面照顧同仁和家人，更在安進亞太區首創兼具彈性和工作效率的 FlexSpace 計畫，迎接疫情下的工作新常態。而近日疫情攀升，進入廣泛流行階段，台灣安進也持續加強對員工的關懷，全方位滿足同仁的多元需求，深獲同仁認同。
領航推動前瞻性ESG政策 盼成為業界永續發展的標竿
ESG具體行動之下，充分展現出安進人的DNA：「當責」、「信任」、「卓越」。李宜真由衷感謝同仁徹底體現安進價值，「安進在全球已是業界投入ESG的領頭羊和模範生，去年台灣安進高階管理團隊討論公司願景時，呼聲強烈、不約而同提到的共同關鍵字就是ESG。展望未來，台灣安進將凝聚同仁的每一份力量，持續深根ESG，建立一個治理嚴謹、環境永續，深入社區參與的企業，並形塑與公司策略結合的ESG文化，推動在地積極、前瞻性的永續行動政策，並成為台灣業界永續發展的標竿。」
TW-03194--2022-May
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53818
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