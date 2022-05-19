國民黨智庫：教育部防疫補助少　基層教師無奈

明日就是總統蔡英文執政6週年，國民黨智庫針對民進黨執政進行一系列施政檢討，今日召開「疫情下基層教師的無奈與無力」」線上記者會，智庫教文體育組召集人陳學聖質疑，台灣有417萬名學生，在疫情之下，若沒有基層老師的付出，家長們真的會受不了，但教育部分配到的新冠防治及紓困振興特別預算補助卻很少，只佔4%，幾次追加預算最低曾經只有0.3%，師生平均每人可分配預算金額只有130元。
國民黨智庫表示，在疫情下，學校新增遠距教學及相關填報、聯繫、關懷之責，讓基層教師難以喘息，而新政策及疫情所需資源與配套措施又未到位，防疫特別預算對教育挹注也不足，未協助解決基層教師困境，處在第一線的基層教師陷入無援困境，必須概括承受政策與現實壓力，需要社會的重視與奧援。
台灣教育人員產業工會理事長楊益風指出，中央政府在疫情調度上問題很大，現在衛福部把自己當成新聞局，每天在播報疫情數字，衛福部工作則是教育部在做，讓老師的工作量大增，包括要做民調、框列、居隔、快篩、表單填寫，還要做「1922」專線的工作，無助的家長只能打電話給老師，但老師卻未曾受過相關訓練，還必須承受家長的抱怨。
楊益風批，國內一般產業界，防疫物質都是由僱主提供，但教育部卻沒有提供學校基本保護，要老師自備防疫物資，只提供每個學生和老師一劑快篩，如果有病人脫下口罩對醫生咳嗽，一定會成為新聞，但現在每天都有學生拉下口罩對老師咳嗽。