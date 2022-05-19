中職／中職測試會復活！選秀7月11日展開

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2022年度新人球員選拔會報名期限於即日起至6月29日12:00止，一律採線上報名，凡自2017年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強、世大運、WBSC U-23世界盃棒球賽、WBSC U-18世界盃棒球賽、BAF亞錦賽、BAF亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名；聯盟或聯盟所屬球團推薦；最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前三名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。
未有以上資歷的選手可透過報名參加2022年度新人球員測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國93年7月11日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月20日止，先行報名參加6月27日在台北市天母棒球場舉辦的測試會，聯盟得視疫情狀況調整並另行公告。
考量目前台灣疫情狀況，若符合以上報名參加新人球員選拔測試會之資格，並經本聯盟審核通過者，須完成 COVID-19 疫苗接種至少兩劑且滿 14 天，或於測試日當天進場前進行快篩（快篩請自備）結果為陰性者，方可進入球場參加中華職棒 2022 年新人測試會。（配合中央疫情指揮中心規定，主辦單位得調整相關措施）同時將落實中央與地方政府相關防疫規定，以確保選手及工作人員的健康安全。
2022年度新人球員選拔會選拔方式如下
第一輪至第四輪順序：台鋼雄鷹→味全龍→富邦悍將→樂天桃猿→統一7-ELEVEn獅→中信兄弟→台鋼雄鷹
第五輪後順序：台鋼雄鷹→味全龍→富邦悍將→樂天桃猿→統一7-ELEVEn獅→中信兄弟
詳細資訊請見2022中華職棒新人球員選拔會報名網站