北市富商520萬遭竊破案！一驗犯嫌DNA嚇壞 還涉9起性侵
北市大安區4月28日發生重大竊案，賴姓水泥富商原本在書房的存放520萬元現金，直到本月1日才發現大筆現金不翼而飛，一度以為是外傭所為，經過調查才發現涂姓慣竊（60歲）涉有重嫌，一比對DNA更查出涂嫌還涉及9起性侵、3起竊案，今（19）日凌晨，警方逮捕涂嫌歸案。
據了解，當時水泥富商與7名家人同住，並聘請1名印尼女傭照顧長輩，發現520萬元失竊時，首先懷疑是外傭行竊，報警求助，不過經警方調閱監視器後發現，看到涂嫌在4月28日凌晨3時許，從被害人4樓住處後方防火巷，從雨遮及鷹架攀爬進入屋內，在書房偷走現金後逃逸。
轄區大安警分局案發後與刑事局偵二大隊、刑事局鑑識中心、台北市警局警鑑識中心、宜蘭縣警礁溪分局、北市警中山分局共組專案小組，全力追查，發現涂嫌時常宜蘭縣礁溪鄉一帶，13日晚間經採集涂嫌購買的腳踏車把手DNA比對，赫見與9起性侵、3起竊案相符，不過當時仍未逮到人。
警方昨天發現涂嫌現身在北市中山區民生東路三段78號後方、國防部後備司令部所屬廢墟，今天凌晨逮捕歸案，在藏匿處起出245萬元贓款及作案時穿著衣物、雨鞋及帳蓬等物品；警方訊後依竊盜、性侵等罪嫌移送法辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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