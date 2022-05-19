NBA／柯瑞發威21分！勇士西冠決賽1:0領先獨行俠

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首節開打，「浪花兄弟」Stephen Curry與Klay Thompson被嚴密看管，不過Andrew Wiggins十分搶戲，三分外線跟拋投頻頻命中，讓Jordan Poole也搭配一起領先。
第二節Stephen Curry外線發威，不過Luka Doncic疑似有傷勢，連罰球都受影響，Reggie Bullock跳出來護主，三分外線出手命中，但勇士團隊Draymond Green、Jordan Poole等輪流發威，也讓勇士上半場有9分領先優勢。
上半場打完，勇士以54:45領先，但下半場勇士隊更猛，「浪花兄弟」Klay Thompson、Stephen Curry（柯瑞）發威，完全發揮死亡五小的速度跟外線實力，尤其主力球星Stephen Curry投進三分外線，還開心跳舞。
進入關鍵第四節，勇士持續拉開比數，Jordan Poole「夢幻步」讓對手被玩弄於股掌之間，勇士領先高達29分之多，比賽早已無懸念。
Stephen Curry21分、12籃板、4助攻，Luka Doncic20分7籃板7助攻，Wiggins19分、Klay Thompson15分，先發死亡五小全部都得分上雙。