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保單之亂民怨炸鍋　蔡壁如：保險局長應知所進退

▲保單之亂引發民怨炸鍋，民眾黨立委蔡壁如喊話，保險局長施瓊華應知所進退。（圖／記者呂炯昌，2022.05.19）
▲保單之亂引發民怨炸鍋，民眾黨立委蔡壁如喊話，保險局長施瓊華應知所進退。（圖／記者呂炯昌，2022.05.19）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-19 12:08:252022-05-19 12:10:41

防疫保單之亂延燒，保險業者先拒絕民眾重複投保，又拋出拒發施打三劑疫苗保戶的隔離金，引發民怨炸鍋。對此，台灣民眾黨立委蔡壁如今（19）日表示，保險局局長的責任最大，應該出來做協商，要知所進退。

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台灣民眾黨立院黨團今日上午舉行「防疫險之亂，政府應負監督管理責任」記者會。立委張其祿開頭痛批，保險公司不該把責任卸責給基層業務員，現在「富邦產險」在Google地圖被改名為「富邦輸不起產物保險公司」，但富邦真的輸不起嗎？今年1至5月保險公司保費收入高達19.16億元，理賠18億元，並沒有所謂的「保費快要賠光」，更遑論2020年到2020年至2021年保費收入高達72.25億元，只賠了23億元，「保險公司只能穩賺不賠嗎？去年賺的夠多了吧？」金額明顯可作為今年理賠金額不足之補充。

張其祿表示，國內產險公司的母公司都是大型金控，沒有「賠不起」的狀況，呼籲業者不要輸不起，中央疫情指揮中心若基於防疫政策一再變更防疫規定，卻未正視防疫保單問題，更易加劇業者自行更改理賠認定解釋，造成理賠爭議繼續擴大。對當前「防疫險之亂」，政府須扛起責任、積極處理，協助國民順利度過疫情高峰期、捍衛民眾權益。

立委邱臣遠指出，中央政府快速變動的政策若是繼續不知民間疾苦、逕自為之，防疫保單爭議只會一波未平一波又起，讓民眾與保險業繼續陷入保單解釋爭議，基層衛生單位仍然會被連帶拖入這樣的無限輪迴，造成醫療人力資源吃緊。中央疫情指揮中心不能逃避責任，應針對防疫因政策變動導致確診通知方式改變、延宕、就醫證明塞車等問題衍生的相關爭議儘快提出對策，及時解決對產壽險業者及國民之衝擊。

蔡壁如則點名保險局長施瓊華表示，保險局局長應該出來作協商但不可以擺爛，現在保險公司、產險公會根本沒有把金管會放在眼裡，「施瓊華你要不要出來講講話？還是你要繼續裝死」，現在出事了，金管會、保險局到底有沒有出來協調？金管會不可能不知道防疫保單設計的問題，保險局長知道問題才能解決問題，更不要讓1450網軍出來帶風向，「保險局局長的責任最大應該出來做協商，要知所進退」。

▲台灣民眾黨立院黨團舉行「防疫險之亂，政府應負監督管理責任」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.19）
▲台灣民眾黨立院黨團舉行「防疫險之亂，政府應負監督管理責任」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.19）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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