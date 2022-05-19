保單之亂民怨炸鍋　蔡壁如：保險局長應知所進退

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張其祿表示，國內產險公司的母公司都是大型金控，沒有「賠不起」的狀況，呼籲業者不要輸不起，中央疫情指揮中心若基於防疫政策一再變更防疫規定，卻未正視防疫保單問題，更易加劇業者自行更改理賠認定解釋，造成理賠爭議繼續擴大。對當前「防疫險之亂」，政府須扛起責任、積極處理，協助國民順利度過疫情高峰期、捍衛民眾權益。
立委邱臣遠指出，中央政府快速變動的政策若是繼續不知民間疾苦、逕自為之，防疫保單爭議只會一波未平一波又起，讓民眾與保險業繼續陷入保單解釋爭議，基層衛生單位仍然會被連帶拖入這樣的無限輪迴，造成醫療人力資源吃緊。中央疫情指揮中心不能逃避責任，應針對防疫因政策變動導致確診通知方式改變、延宕、就醫證明塞車等問題衍生的相關爭議儘快提出對策，及時解決對產壽險業者及國民之衝擊。蔡壁如則點名保險局長施瓊華表示，保險局局長應該出來作協商但不可以擺爛，現在保險公司、產險公會根本沒有把金管會放在眼裡，「施瓊華你要不要出來講講話？還是你要繼續裝死」，現在出事了，金管會、保險局到底有沒有出來協調？金管會不可能不知道防疫保單設計的問題，保險局長知道問題才能解決問題，更不要讓1450網軍出來帶風向，「保險局局長的責任最大應該出來做協商，要知所進退」。
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