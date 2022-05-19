保單之亂民怨炸鍋　蔡壁如：保險局長應知所進退

立委邱臣遠指出，中央政府快速變動的政策若是繼續不知民間疾苦、逕自為之，防疫保單爭議只會一波未平一波又起，讓民眾與保險業繼續陷入保單解釋爭議，基層衛生單位仍然會被連帶拖入這樣的無限輪迴，造成醫療人力資源吃緊。中央疫情指揮中心不能逃避責任，應針對防疫因政策變動導致確診通知方式改變、延宕、就醫證明塞車等問題衍生的相關爭議儘快提出對策，及時解決對產壽險業者及國民之衝擊。