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遭假檢警監控不敢出聲　苓雅警聯手行員保住婦人95萬元

▲6旬婦遭假檢警監控不敢出聲，苓雅警聯手行員細心解說成功保住婦人95萬元老本。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲6旬婦遭假檢警監控不敢出聲，苓雅警聯手行員細心解說成功保住婦人95萬元老本。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-19 12:13:31

高市警局苓雅分局凱旋路派出所日前接獲轄區轄區銀行來電稱，一名趙姓婦人要解除定存並提領現金95萬元，但面對行員關懷提問，卻始終沈默不語的指著自己的手機，露出無助惶恐的眼神看著行員，行員察覺婦人有異，因而請求警方到場協助。員警到場後一聽即確認是常見的假檢警詐騙手法，在員警及行員的解說，趙姓婦人成功保住95萬老本。

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苓雅分局凱旋路派出所員警於5月17日接獲國泰世華銀行苓雅分行來電稱，一名趙姓婦人(44年次)要提領大筆現金新台幣95萬元，警方到場後發現趙姓婦人神情緊張，不願意透漏任何訊息，僅告知是檢察官及偵查隊隊長，在電話中告知若透漏案件內容，將會遭人監控等，員警一聽就知道是假檢警詐騙老哏，耐心解釋並勸阻趙姓婦人將95萬元匯出，趙姓婦人感謝員警及行員的細心解說，讓她卸下心中的大石頭。

苓雅分局表示，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，要求提（匯）款或交付存摺、提款卡，請馬上掛掉電話，不予理會，若有任何疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查證。

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