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中職／富邦止敗王牌！九天玄女阿翰將開球

▲九天玄女阿翰將幫富邦開球。（圖／富邦提供）
▲九天玄女阿翰將幫富邦開球。（圖／富邦提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-19 11:37:17

富邦悍將今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6/4（六）、6/5登場（日），將新莊城堡變身親子遊樂園，邀請家人們一起參加有趣又好玩的悍將同樂會，享受獨一無二又好玩的親子時光，6/4（六）賽前恭請「富邦悍將唯一指定姐妹－廖麗芳」為悍將加持開球，賽後還將舉辦深受小朋友們喜愛的露天電影院！
 
「恭請九天玄女駕到！800英呎！500英呎！降落！降落！100英呎！和興街66號收到！」以模仿你我生活周遭常見的人事物爆紅，擁有超過77萬粉絲訂閱的台灣知名YouTuber阿翰來了！阿翰近期以「算命阿姨 九天玄女之天女散花」影片引領流行話題，這回悍將特別恭請「阿翰po影片」中最新火紅角色「九天玄女唯一指定姐妹－廖麗芳」在6/4（六）來到新莊城堡，正牌的廖麗芳算命阿姨為悍將加持，廖阿姨也將獻出開球處女秀，歡迎家人們一同降落悍將同樂會！
 
不只有賽前活動，6/4（六）賽後更要把新莊城堡打造成露天電影院，富邦悍將與富邦文教基金會「momo mini親子電影院」攜手，一起享受初夏晚風的露天電影時光，播放片單包括導演尼古拉．德浮（Nicolas Deveaux）描繪長頸鹿列隊在超高的跳臺上一個接一個以花式跳水的《五米八的歡樂》，以及玩轉眾人對動物的想像的《奧林匹克動物員跳高篇》，另外還有茱莉亞．唐娜森繪本系列的《龍阿蠻》，通通都是精彩又趣味的影片，邀請悍將家人一起在賽後共渡美好的電影時光，更多momo mini親子電影院的活動訊息，可以參考富邦文教基金會臉書粉絲頁，主題日更多詳情請上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。

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