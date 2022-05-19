不只境外移入？歐洲陸續出現猴痘病例 專家憂社區傳播
新冠肺炎肆虐全球，其他類型的疾病同樣可能為人類帶來威脅。近日在英國、西班牙、葡萄牙等歐洲國家，陸續傳出「猴痘病毒」（Ｍonkeypox）感染案例，當中有些病患並無非洲旅遊史，懷疑是在該國境內染疫。此外，美國麻省衞生部亦在18日宣布，1名近日曾赴加拿大的男子確診感染猴痘。
綜合《每日郵報》等外媒報導，猴痘病毒最初是1958年從研究用的猴子身上被發現的，與天花屬於同一病毒家族，症狀包括發燒、頭痛、背痛、肌肉酸痛和全身乏力，患者身上還可能出現皮疹，會從面部開始蔓延到身體的其他部位。截至目前為止，主要病例集中在中非和西非地區，藉由猴子、老鼠、松鼠或其他小型哺乳動物傳播，在人與人之間的傳染則相當有限，過去偶爾會在英國出現病例，但基本上都僅限於有中西非旅遊史的人及其親屬。
然而，在過去短短2週內，英國就有7人感染，其中6人近期並無旅遊史，而且彼此之間也沒有聯繫，這意味著可能有更多潛在病例未被發現，英國或許存在著多條傳播鏈。
英國雷丁大學（University of Reading）的微生物學家克拉克博士（Dr.Simon Clarke）告訴《每日郵報》，雖然他不認為猴痘會像新冠病毒那樣大流行，但他懷疑英國已有數十起病例，並補充：「如果英國的病例數超過100，我會感到很驚訝。」
除了英國，西班牙也針對8名疑似感染的男子進行監測；葡萄牙的衛生官員18日也表示，當地有5名男子也檢測出陽性，還有至少15起疑似病例正在調查中。
報導提到，部分患者是在性病診所被發現的，懷疑這波猴痘傳播模式，與某種性行為網絡有關，西班牙醫生費爾南多·西蒙（Fernando Simón）表示，猴痘不太可能發生大規模傳播，但也無法完全排除這項可能，目前仍在等待進一步研究確認，認為出現病例的國家需謹慎因應。