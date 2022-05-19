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台股盤中一度跌逾400點　電金熄火、午盤跌約320點

▲台北股市今日盤中一度大跌超過400點，下殺來到15892點，跌幅超過2%。午盤跌幅縮小，跌約320點，來到15976點，跌幅近2%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今日盤中一度大跌超過400點，下殺來到15892點，跌幅超過2%。午盤跌幅縮小，跌約320點，來到15976點，跌幅近2%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-19 12:01:08

美國聯準會鷹派言論再起，美股昨（18）日暴跌千點以上，使今（19）日亞股也跟著摔，日韓股市跌逾1%，陸股午盤跌幅縮小，港股則跌深，跌幅有2%。台北股市今日電金失靈，盤中一度大跌超過400點，下殺來到15892點，跌幅同樣超過2%。午盤跌幅縮小，但也跌約320點，來到15976點，跌幅近2%。

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美國聯準會主席鮑爾表示，聯準會將持續升息以壓抑通膨到有明顯回落，被視為是最鷹派的言論。美股昨（18）日遭血洗，道瓊指數暴跌千點以上，跌幅3.5%，費城半導體也跌5%。台積電ADR則下跌2.99%，聯電ADR也跌3.93%。而今日晶圓雙雄也弱勢走低，台積電與聯電午盤約跌15元與0.5元，分別來到524元與50.4元附近，跌幅約2.6%與1%。

其他，重要電子股聯發科、宏碁、鴻海、南亞科、華碩、群創、友達、大立光、國巨午盤跌1到4%之間。但也有逆勢抗跌的電子個股，如精材午盤漲幅2.5%，142.5元。富采漲2.5%，來到63.4元。力智漲1.3%，來到528元。聯詠漲逾1%，來到399.5元。智伸科漲近6%，來到143.5元。昇陽半導體漲3.8%，來到59.9元。

通膨加劇與消費需求減弱　Q1全球DRAM營收季減4%

美股遭血洗！台股早盤也嚇跌350點　晶圓雙雄跌逾2%

比去年三級警戒更慘　商總許舒博：需政府紓困及時到位

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