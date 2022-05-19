中國封控鬆綁　王美花：台商力拚6月全面復工

中國為應對新冠病毒疫情，而採取一系列封控措施、清零政策，使得上海、崑山地區的企業廠商4月開始停工，重創當地台商，近期已開始陸續解封。經濟部長王美花今（19）日在立法院經濟委員會報告時指出，中國封控確實在4月份對當地台廠營運造成非常大的影響，目前復工進度僅達5成，力拚6月能全面復工。





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王美花今早赴立法院經濟委員會就「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」進行報告，針對中國封控影響台商停產，王美花報告指出，由於上海、蘇州、昆山等地是台商電子代工、筆電、印刷電路板、面板等聚集地，因此上述產業在此次中國封控措施大受影響，雖然5月份已逐步復工，但產能恢復不一，目前僅復工5成左右。



