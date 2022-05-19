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中國封控鬆綁　王美花：台商力拚6月全面復工

▲中國封控重創當地台商，經濟部長王美花今（19）日在立法院經濟委員會報告時指出，目前復工進度僅達5成，力拚6月能全面復工。（圖／NOWnews資料照）
▲中國封控重創當地台商，經濟部長王美花今（19）日在立法院經濟委員會報告時指出，目前復工進度僅達5成，力拚6月能全面復工。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-19 12:15:39

中國為應對新冠病毒疫情，而採取一系列封控措施、清零政策，使得上海、崑山地區的企業廠商4月開始停工，重創當地台商，近期已開始陸續解封。經濟部長王美花今（19）日在立法院經濟委員會報告時指出，中國封控確實在4月份對當地台廠營運造成非常大的影響，目前復工進度僅達5成，力拚6月能全面復工。

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王美花今早赴立法院經濟委員會就「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」進行報告，針對中國封控影響台商停產，王美花報告指出，由於上海、蘇州、昆山等地是台商電子代工、筆電、印刷電路板、面板等聚集地，因此上述產業在此次中國封控措施大受影響，雖然5月份已逐步復工，但產能恢復不一，目前僅復工5成左右。

針對何時才能全面復工，王美花語帶保留表示，順利的話，預期6月全面復工，但到時候還是要以上游原料供應鏈、員工返工狀況，以及物流運輸的恢復情形來判斷，預計台商企業第2季生產及營收仍將受到影響，對台灣產業供應鏈而言，資通訊、汽車整車因部分零組件來自中國大陸，原料短缺致產能降低，甚至部分汽車業者有暫時排休情形。而像其他產業如半導體、金屬製品、機械、紡織等，因生產基地或主要原物料都在台灣，供應鏈大致無影響。下半年電子旺季，若是中國封控延長，對台灣的衝擊將會比上半年來的大。

此外，王美花報告指出，由於中國大陸為我國外銷訂單海外生產最大地區，受封控衝擊，第2季外銷訂單有可能受到影響，但若中國封控結束，產能也如期恢復，則訂單遞延效果將挹注我國外銷訂單動能，預期下半年外銷訂單有機會持平或者正成長。

另一方面，中國封控政策確實影響外資信心，迫使跨國企業加速調整供應鏈布局，王美花表示會持續推動台商回台、引導台商移轉生產基地或至新南向國家，協助企業分散布局。

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