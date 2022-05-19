駁林鶴明政治口水說　侯友宜：致電CDC得不到任何解決

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侯友宜表示，他當了3年多的新北市長，2年多都在防疫，看到人民的痛，不管事透過衛生局的體系或親自打電話，都會積極的跟CDC溝通，「尤其在這段時間裡面，光打電話給CDC指揮中心的指揮官，已經無數次了，就是因為打了很多的電話，好多的事情都沒有解決，好多的問題都沒有改變」；很多事溝通了3、4個禮拜，親自打電話無數次，就是得不到任何的解決。
侯友宜以快篩試劑為例說，「我講了也沒用啊，總統你一句話就解決了大半」，記得只有擁抱民眾，了解民眾的需求跟痛苦，才能夠直接去解決他的問題，這才是一個為政者該做的事嘛，我們應該要用這種態度，用傾聽、謙卑、體恤、包容市民在這段時間所受到的傷害，永遠要跟市民站在一起；市長所反映的也就是大家的聲音，希望總統、院長聽到了問題，要出來解決問題。
針對林鶴明的「政治口水」說，侯友宜直指，「他這一輩子好好做事，尤其在高峰期這段時間，18家急救責任醫院的醫護同仁沒有叫過辛苦，沒有說一聲他們在高風險過程當中所承受的壓力，因為知道最辛苦、最痛苦的絕對不是我們，是我們的市民朋友；你想想看，經濟受到衝擊，防疫物資不足及在過程中忐忑不安，我們沒資格說辛苦，更沒有資格說抱怨。
侯友宜認為，只有守著市民的健康跟安全，才是他最大的心願，就是因為反應了太多的問題解決不了，沒有辦法去面對民眾的痛苦；尤其法定傳染病的權限在中央，「請記得有權限的人，更應該面對地方在執行的過程中所提出問題，快速解決民眾需要解決的問題，這樣才能夠大家同心齊力，一起面對防疫，這才是最重要的關鍵。
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