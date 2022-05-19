COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

駁林鶴明政治口水說　侯友宜：致電CDC得不到任何解決

▲新北市長侯友宜以快篩試劑為例說，「我講了也沒用啊，總統你一句話就解決了大半」。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜以快篩試劑為例說，「我講了也沒用啊，總統你一句話就解決了大半」。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-19 12:15:10

針對雙北市長柯文哲、侯友宜近來頻頻因疫情的升溫而砲打中央，民進黨副秘書長林鶴明反嗆這都是政治口水，「有事情需要表達，直接電話打來，都有管道可以溝通，誰敢不接他們電話？如果是政治口水，就開記者會去表演沒關係，中央來解決問題。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，新北市長侯友宜今（19）日受訪時強調，就是親自打電話無數次，得不到任何的解決，我們的溝通如果能夠全部解決，都是採取尊重，但是今年的疫情，看到人民這樣一個聲音，人民這樣一個痛苦，「總統、院長，我打電話給CDC（衛生福利部疾病管制署）沒有用，請你應該到第一線看看現在的狀況，才知道問題的所在，這才是最重要解決問題的方式。」

侯友宜表示，他當了3年多的新北市長，2年多都在防疫，看到人民的痛，不管事透過衛生局的體系或親自打電話，都會積極的跟CDC溝通，「尤其在這段時間裡面，光打電話給CDC指揮中心的指揮官，已經無數次了，就是因為打了很多的電話，好多的事情都沒有解決，好多的問題都沒有改變」；很多事溝通了3、4個禮拜，親自打電話無數次，就是得不到任何的解決。

侯友宜以快篩試劑為例說，「我講了也沒用啊，總統你一句話就解決了大半」，記得只有擁抱民眾，了解民眾的需求跟痛苦，才能夠直接去解決他的問題，這才是一個為政者該做的事嘛，我們應該要用這種態度，用傾聽、謙卑、體恤、包容市民在這段時間所受到的傷害，永遠要跟市民站在一起；市長所反映的也就是大家的聲音，希望總統、院長聽到了問題，要出來解決問題。

針對林鶴明的「政治口水」說，侯友宜直指，「他這一輩子好好做事，尤其在高峰期這段時間，18家急救責任醫院的醫護同仁沒有叫過辛苦，沒有說一聲他們在高風險過程當中所承受的壓力，因為知道最辛苦、最痛苦的絕對不是我們，是我們的市民朋友；你想想看，經濟受到衝擊，防疫物資不足及在過程中忐忑不安，我們沒資格說辛苦，更沒有資格說抱怨。

侯友宜認為，只有守著市民的健康跟安全，才是他最大的心願，就是因為反應了太多的問題解決不了，沒有辦法去面對民眾的痛苦；尤其法定傳染病的權限在中央，「請記得有權限的人，更應該面對地方在執行的過程中所提出問題，快速解決民眾需要解決的問題，這樣才能夠大家同心齊力，一起面對防疫，這才是最重要的關鍵。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

視察市府跨局處組關懷專線　林右昌：謝謝同仁團結一心

不噴口水拚防疫　基隆設置全國唯一「機構型收治站」

新北+19898！人民健康不能等　侯友宜盼：免居隔不限對象

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀