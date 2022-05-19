6周年前與蔡英文見面　蘇貞昌：守疫情獲得世界肯定

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蘇貞昌指出，當國際疫情危急之際，台灣主動援助他國關鍵防疫物資，讓自己因為善的循環獲益。這幾年台灣國際能見度也創下高峰，去年底以來亞洲、歐洲、美洲、澳洲有台挺台決議呼聲不斷，各國組團來台訪問更為頻繁。
蘇貞昌表示，除了美國跨黨派議員訪團，歐洲議會波羅的海三國與法國兩院外，今年1月到現在包含美國前國務欽蓬佩奧、瑞典國會議員、歐洲議員聯合訪團、日本青年局眾議員等6訪團來。美國總統拜登也簽署法案，要協助台灣取得世界衛生組織WHO觀察員身分。
「台灣經濟逆勢成長」，蘇貞昌說，台灣前年經濟成長率是全世界主要國家唯一正成長，去年經濟成長率6.45％是11年來最高，人均GDP也是首次超過3萬美元，以購買力平價在OECD的38國，台灣排名第8，由於日韓，勝過英法等國。
蘇貞昌表示，去年投資率創下21年來新高，出口值與外銷訂單分別突破4000億與6000億美元，都創下史上新高，現在分別連續22個月25個月正成長，都是相當不簡單成績。
另外連續6年調整基本工資，今年調幅是15年來最高，為軍公教加薪幅度25年來新高。少子女化經費從150億元增加到850億元，長照預算從50億元提高到600億元，擴大不孕症補助從原來19人申請到現在已經2萬2千人受惠，育兒津貼從2500元調高到5000元。
蘇貞昌說，班班有冷氣部分，上個月已經全國同步啟用，今年9月還會完成學校中央廚房。史上最大規模照顧租屋族政策擴大租金補貼，投入300億元照顧6成約50萬戶租物族，7月開始申請。財政紀律部分，稅出稅入剩餘已連續4年破千億，還債數1200億元也是20年來新高。
蘇貞昌指出，今年國際透明組織公布全球青年印象指數，180國家台灣排名第25，是1995年評比以來最好成績。英國經濟學人智庫民主指數報告，在167國家中，台灣連續2年進入完全民主國家，排名進入全球第8、亞洲第一。
美國智庫傳統基金會經濟自由指數報告，台灣首次進入經濟自由國家，184國家只有7個國家此最優評比，台灣排名第6，更是人口兩千萬以上的唯一。標普全球評級去年把台灣主權評等從AA-調升到AA後，今年調升到AA+，這也是20年來最佳評等。
美國商業環境評估公司也公佈今年第一次投資環境風險評估報告，台灣較去年表現更進步。無國記者組織世界新聞自由指數報告，台灣較去年進步5名，名列亞洲第一。