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盧秀燕兒童防疫慢半拍掃到朱立倫　蔡其昌喊話：市長加油

▲台中確診數昨爆增，家長不滿市府對兒童防疫政策「從長計議」的步調，市長盧秀燕臉書被灌爆。（資料畫面／台中市政府提供，2022.05.19）
▲台中確診數昨爆增，家長不滿市府對兒童防疫政策「從長計議」的步調，市長盧秀燕臉書被灌爆。（資料畫面／台中市政府提供，2022.05.19）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-19 12:56:40

疫情來勢洶洶，台中市兒童防疫動作卻慢半拍，不僅至今未決定停課與否，連BNT疫苗都比彰化縣晚5天開打，不滿的家長這兩天灌爆盧秀燕臉書，連朱立倫留言鼓勵都遭波及、要他「少開口」。盧秀燕對手蔡其昌今（19日）被媒體問及此事時，感慨市府行政效率緩慢已非一兩天，希望市長好好加油、讓市民安心。

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台中市昨確診人數較前天一口氣增加2千例，達6770人，加上台北市宣布下週遠距上課避開疫情高峰，家長密切關注停課動態，但即使議員們不分藍綠，要求市府儘快做決定，市府僅在防疫記者會回覆「配合疫情審慎評估、滾動修正」，表示將召集家長團體、校長團體和教師團體開會、聽取各方意見後再決定。

▲疫情來勢洶洶，台中市兒童疫苗接種時程比鄰近的彰化、離島的澎湖都慢，引起家長不滿。（資料畫面／台中市政府提供，2022.05.19）
▲疫情來勢洶洶，台中市兒童疫苗接種時程比鄰近的彰化、離島的澎湖都慢，引起家長不滿。（資料畫面／台中市政府提供，2022.05.19）
而昨天公佈的兒童疫苗開打時程，亦讓家長情緒炸裂。鄰近的彰化縣、離島的澎湖縣都宣佈20日可打完莫德納疫苗、接著於25日開打BNT，台中市卻是「加快腳步」後才能在6月2日打完莫德納、5月30開打BNT，且要打到一個多月後、6月24日才能打完。

有些孩子得畢業後再回校接種，焦急家長打算自行到診所，答案卻是「市府規定必須與校園接種同步，最快5月30才能開打」。由於盧秀燕昨天給的理由是「中央要求要給家長7天充分的考慮期」，家長大罵「別的縣市都沒遵守教育部規定嗎？」「根本急驚風遇到慢郎中！」

部分家長對市府「事緩則圓」的行政步調不買單，昨天開始湧進盧秀燕臉書喊話，留言是平常5倍多。家長們喊著「真的不要等到新北狀態，才要煞車」、「我們的小孩還不能打疫苗，台中媽媽們硬起來！叫盧市長讓我們的小孩遠距教學！」「到底有沒有聽到家長的心聲」、「已經數不清反映幾次了」。

▲中市府兒童防疫慢半拍掃到朱立倫　蔡其昌：盧市長請加油
▲國民黨主席朱立倫到盧秀燕臉書留言，家長嗆他「少開口」。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.19）
也有支持者聲援盧秀燕，誇她設想周到、勇於機變。國民黨主席朱立倫也來留言「天下父母心，謝謝盧市長的努力，一起守護孩子的健康！」卻掃到颱風尾。有網友譏「政治人物年紀都大了，家中沒有兒童，不了解家長的焦慮與為難」，還有人直接嗆他「你少開口吧！」

獲民進黨徵召參選下屆市長的立法院副院長蔡其昌，響應民間發起支援育幼院快篩劑行動，向企業界募到1500份快篩試劑，今在光音育幼院被問到此事時表示，家長一定希望越早開打越好，其他縣市25、26日可以打，台中卻要拖到30日以後，是效率的問題，希望盧市長多多加油，提高市府團隊的士氣與效率。

▲蔡其昌向企業界募得快篩劑，今到光音育幼院解燃眉急。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.05.19）
▲蔡其昌向企業界募得快篩劑，今到光音育幼院解燃眉急。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.05.19）
蔡其昌說，這幾年台中整個慢下來，很多事空轉停滯，市民不一定要求凡事第一，但至少要跟得上大家，無法接受決策、效率都比其他縣市慢。他表示停課興否是個難題，需要有配套措施，但「最不好的是一下停、一下不停，亂停一通讓大家無所適從，造成家長和孩子的困擾。」

巷仔內／突襲徵召桃市長　朱立倫想強人領導、黨內不買單

台中+6770將開設大型篩檢站　高中以下5/30開打BNT

台中+4770　火速發兒童BNT意願書、停課與否「持續關注」

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