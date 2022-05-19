盧秀燕兒童防疫慢半拍掃到朱立倫　蔡其昌喊話：市長加油

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而昨天公佈的兒童疫苗開打時程，亦讓家長情緒炸裂。鄰近的彰化縣、離島的澎湖縣都宣佈20日可打完莫德納疫苗、接著於25日開打BNT，台中市卻是「加快腳步」後才能在6月2日打完莫德納、5月30開打BNT，且要打到一個多月後、6月24日才能打完。
有些孩子得畢業後再回校接種，焦急家長打算自行到診所，答案卻是「市府規定必須與校園接種同步，最快5月30才能開打」。由於盧秀燕昨天給的理由是「中央要求要給家長7天充分的考慮期」，家長大罵「別的縣市都沒遵守教育部規定嗎？」「根本急驚風遇到慢郎中！」
部分家長對市府「事緩則圓」的行政步調不買單，昨天開始湧進盧秀燕臉書喊話，留言是平常5倍多。家長們喊著「真的不要等到新北狀態，才要煞車」、「我們的小孩還不能打疫苗，台中媽媽們硬起來！叫盧市長讓我們的小孩遠距教學！」「到底有沒有聽到家長的心聲」、「已經數不清反映幾次了」。
也有支持者聲援盧秀燕，誇她設想周到、勇於機變。國民黨主席朱立倫也來留言「天下父母心，謝謝盧市長的努力，一起守護孩子的健康！」卻掃到颱風尾。有網友譏「政治人物年紀都大了，家中沒有兒童，不了解家長的焦慮與為難」，還有人直接嗆他「你少開口吧！」
獲民進黨徵召參選下屆市長的立法院副院長蔡其昌，響應民間發起支援育幼院快篩劑行動，向企業界募到1500份快篩試劑，今在光音育幼院被問到此事時表示，家長一定希望越早開打越好，其他縣市25、26日可以打，台中卻要拖到30日以後，是效率的問題，希望盧市長多多加油，提高市府團隊的士氣與效率。
蔡其昌說，這幾年台中整個慢下來，很多事空轉停滯，市民不一定要求凡事第一，但至少要跟得上大家，無法接受決策、效率都比其他縣市慢。他表示停課興否是個難題，需要有配套措施，但「最不好的是一下停、一下不停，亂停一通讓大家無所適從，造成家長和孩子的困擾。」