資展國際推出數位轉型訓練專區　攜手企業強健體質　

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當前產業面對網路及數位科技的衝擊，數位生活與數位經濟已經成為全球主流發展趨勢，WEF 的研究報告預估到2025 全球將釋出100 兆美元的產業及社會價值。各國公私部門為因應此一大趨勢Megatrend，無不將數位轉型列為未來發展競爭力的主要工作，透過各種策略與行動方案，引導政府、企業與民眾因應，以掌握數位經濟的大機會。
數位轉型專區將針對四大面向「1.耕耘客戶」提供新一波與客戶情況契合且更具個人化之服務或產品，讓客戶感受與眾不同。「2.智慧員工」提供人機協作環境或強化生產力之數位工具，提升員工行動力，並更有效完成工作。「3.優化營運」從各式端點蒐集數據進行模型建立，重塑客戶關係與服務，並持續導入更先進分析技術優化操作。「4.產品轉型」重塑產品，服務和商業模式，創造新商機。
資展國際將透過產品開發部的各領域專業經理，提供近二十門公開班供個人在職進修或企業訓練，並歡迎企業諮詢包班、客制化到廠派訓內容及遠距服務，資展也提供年度VIP企業教育訓練點數激省優惠服務，攜手企業以低成本強健體質擁抱數位轉型發展的契機與國際競爭力，掌握數位市場發展。
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