性感女子衝上台「把蕭煌奇當鋼管嚕」　她身分遭起底

蕭煌奇推出歌曲《沒那麼簡單》，將經典神曲重新以自己的溫暖歌聲詮釋，翻唱出男人在面對愛情時的真摯情感。除了將過往作品重新演繹，蕭煌奇也開啟出道20周年計畫，將重遊半個台灣，回到每個對他出道20年來極具意義的起源地。第一站來到高雄「藍色狂想」，巧的是，當天抵達後發現好友康康也在此彩排，兩人無話不談聊了許多回憶，蕭煌奇還大爆料，自己竟曾被「性感女王」白靈當成人體鋼管。
蕭煌奇表示自己早期駐唱時，一路上累積許多歌迷以及受到很多貴人幫忙，其中一位就是黃小琥。她不僅自掏腰包幫蕭煌奇負擔交通費來往表演，還介紹許多工作給他，兩人也因此結下革命情感。蕭煌奇透露當時為了寫歌給貴人黃小琥，因為交歌期限已到，只好把自己的壓箱寶獻出，才有了《沒那麼簡單》這首經典歌曲。為了紀念當時情誼，蕭煌奇回到高雄藍色狂想音樂餐廳，重溫當年在台上表演時光，讓他感動直呼：「我從一個PUB駐唱歌手慢慢唱到台北小巨蛋，甚至世界各地的舞台。謝謝這一路陪伴、幫助過我的人們。」
巧合的是，蕭煌奇來到高雄這天，竟巧遇多年好友康康在此彩排，一見面就互虧是對方從小聽到大的歌迷，康康分享當年在美國表演時，為了偷偷幫蕭煌奇慶生，還特地買蛋糕藏起來不讓他看到，事後才想說不對：「我幹嘛藏蛋糕，他又看不到。」而蕭煌奇更加碼爆料，當年在高雄駐唱時，台下聽眾竟有一位身材火辣的女歌迷，之後才得知她是近年在金馬獎大放異彩且話題不斷的白靈，她點了一首歌後，突然就衝上台，蕭煌奇笑說：「她就突然跑上來，我們就一起合唱，然後氣氛太嗨她就把我當鋼管『勒素』，我只好恭敬不如從命。」在旁的康康不忘補充：「是『嚕』吧？『素』是用嘴耶。」