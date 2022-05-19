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居隔0+7上路　蘇貞昌：民調8成支持

▲疾管署長周志浩說，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬。（圖／行政院提供）
▲疾管署長周志浩說，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-19 13:28:482022-05-19 13:31:39

台灣今年確診人數已達約86萬多人，其中409人重症。行政院長蘇貞昌今（19）日在行政院會中指出，0+7措施擴大適用到確診者同住家人，受到8成民眾支持。

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指揮中心宣布5月17日零時起實施「3劑快篩陰性免隔」居家隔離新措施，從關鍵基礎設施人員擴及適用一般民眾。針對確診個案同住家人，讓施打3劑疫苗者得免進行居家隔離措施，改為進行7天自主防疫，也就是所謂的0+7。

蘇貞昌說，目前約99.8％為輕症、無症狀，因此在前天調整規範，0+7措施擴大適用到確診者同住家人，根據民調顯示，0+7的新制受到8成民眾支持。

蘇貞昌說，65歲長者快篩陽性，經過醫師人員確認就是確診；學齡前兒童因無法接種疫苗，各大醫療院所也開設兒童綠色通道；北北基桃8處大型篩檢站，每日超過5000個篩檢量能。

至於藥物部分，蘇貞昌說，口服輝瑞藥物庫存56萬人份，還有15萬人將到貨，也追加採購10萬人份默沙東藥廠藥物，其中3.5萬份已到貨。另外就死亡案例數來看，近5成沒有施打疫苗，有7成沒完整接種，請衛福部提高疫苗接種率。

蘇貞昌也說，本周已經針對長者、免疫不全等施打第4劑疫苗；預計下周三起可提供5到11歲施打疫苗。

疾管署長周志浩說，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬。0+7措施部分，國、高中生等待5月下旬全國國高中第3劑接種作業進行後，可適用此制度。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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