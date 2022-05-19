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死亡飆增至59例創新高！兒童重症再+1　過半數未接種疫苗

▲指揮官陳時中說明國內本土確診個案狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮官陳時中說明國內本土確診個案狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-05-19 14:28:27

中央流行疫情指揮中心表示，今（19）日新增9萬331例本土個案，創今年新高，其中有191例中重症個案、59例死亡個案，醫療應變組副組長羅一鈞說明，中症136人、重症55人，死亡個案年齡介於30歲至90多歲，只有一位沒有慢性病史，58位都有慢性病，而這59例中有31人沒有接種疫苗，相當於過半數。

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▲國內確診病例狀況。（圖／指揮中心）
▲國內確診病例狀況。（圖／指揮中心）
羅一鈞說，死亡個案大多有糖尿病、癌症、腦出血等慢性病史，其中可能因感染後併發急性心肌梗塞、敗血性休克而不幸過世；重症個案裡頭，今日新增兩例特殊重症個案，其中一例朋友為四歲女童，本身無慢性病，發病當天有發燒及咳嗽症狀，家長帶去急診後女童開始出現全身抽蓄，因此立即受制住院診治並檢查，發現有合併腦炎，影響到呼吸心跳以及意識，目前仍收治在加護病房當中，此外，在檢查過程中也發現，其肝臟、腎臟還有其他多重器官數據異常。

羅一鈞指出，昨天說有六例小朋友重症，加上今天這一例，國內目前增至七例，而這裡也是第三例兒童感染後併發腦炎重症個案。

據統計，今年國內累積本土病例95萬4139人，當中有95萬2115人為輕症，輕症比例99.79%，中症佔0.16%、重症佔0.05%，當中有382人死亡。（編輯：林莞茜）

▲中重症個案狀況說明。（圖／指揮中心）
▲中重症個案狀況說明。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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